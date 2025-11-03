Elche celebra la 13º edición de la carrera Mil Camins, Una Meta
Las modalidades son diez kilómetros, marcha nórdica de cinco kilómetros y caminata de unos ciclos kilómetros, además de itinerarios infantiles
La 13ª edición de la carrera Mil Camins, Una Meta, un evento solidario organizado por la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, a beneficio de la lucha contra la violencia de género, tendrá lugar el próximo 9 de noviembre. El edil de Deportes, José Antonio Román, explicó este lunes que “el deporte en Elche está tomando unas dimensiones que no había tenido antes y va a continuar creciendo durante mucho tiempo”.
La prueba se desarrollará por las pedanías de Daimés y Derramador, con salida y llegada en el centro social de Derramador. La carrera contará con tres modalidades para que cada persona se adapte a sus posibilidades y pueda colaborar con la causa. Una modalidad será la carrera de diez kilómetros, desarrollada en una vuelta debidamente señalizada, otra marcha nórdica de cinco kilómetros, y caminata de unos cinco kilómetros, además de carreras infantiles.
Horario
La hora de la salida de la carrera será a las 10 horas y a las 10:15 horas la de la marcha nórdica. Posteriormente, se realizarán carreras infantiles, y sobre las 12 horas tendrá lugar la entrega de premios y un sorteo con los números de los dorsales.
Las inscripciones pueden realizarse desde la página web https://www.chiplevante.com/es/prueba/2025milcamins-977-2025 y para la caminata también existe la modalidad de inscripción presencial en el centro social de Derramador. El precio de la inscripción para la carrera es de 12 euros, para la marcha nórdica 15 euros y para la Caminata 8 euros, disponibles hasta el jueves 6 de noviembre.
