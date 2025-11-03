La Plataforma del Vinalopó llama a “salvar la sanidad pública” este sábado en Elche

La Plataforma por la Reversión del Vinalopó ha convocado una concentración este sábado, 8 de noviembre, a partir de las 12 horas en la Plaça de Baix de Elche, con el objetivo de “salvar la sanidad pública” y reclamar la reversión del Departamento de Salud Elx-Crevillent a la gestión directa de la Generalitat Valenciana.

Adhesión al manifiesto de ACDESA

La organización ciudadana anunció que se ha adherido al manifiesto de ACDESA, la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià, así como a las acciones estatales que se desarrollan esta semana en favor de una red pública sanitaria digna. A la movilización se sumarán MAREA Blanca País Valencià Comarques del Sud y la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda, que participarán junto a vecinos y colectivos sociales del Vinalopó.

Reclaman una sanidad cien por cien pública

Desde la plataforma recordaron que continúan con su campaña en defensa de una sanidad pública, gratuita y de calidad, frente al desmantelamiento progresivo del sistema público y el “favorecimiento desde las administraciones públicas a la sanidad privada”. También denunciaron el mantenimiento de los modelos de gestión privatizada, como el que sigue vigente en el Departamento de Salud del Vinalopó.

Cartel anunciador de la concentración de este sábado convocada por la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó de Elche y Crevillent / INFORMACIÓN

La concentración, que se enmarca en una semana de reivindicaciones sanitarias en toda España, "servirá para reclamar la reducción de las listas de espera, agilizar las citas en Atención Primaria, que los hospitales funcionen a pleno rendimiento, y una atención urgente a la salud mental". Entre sus exigencias también se incluyen" la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios, el impulso de la salud pública y la prevención, la participación comunitaria, la atención en las lenguas cooficiales, una financiación justa para los servicios públicos y la recuperación de lo privatizado, especialmente en el caso de Elche y Crevillent".

Críticas a la prórroga de Ribera Salud

En relación con la reciente prórroga de la concesión a Ribera Salud, la plataforma denunció "la falta de transparencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien no ha sido capaz de explicar en qué condiciones ha hecho la prórroga de cinco años” para que la empresa continúe gestionando la sanidad en Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.

El colectivo explicó que ha solicitado al Consell los estándares de calidad con los que se ha avalado esta prórroga, así como los compromisos de mejora o ampliación del servicio, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Además, recordaron que Ribera Salud mantiene una deuda millonaria con la Generalitat Valenciana, derivada del primer periodo de gestión, y que una de las condiciones para prorrogar el contrato era saldar esa deuda, algo que tampoco han cumplido.

La Plataforma del Vinalopó insiste en que la ciudadanía debe alzar la voz para exigir una sanidad pública “cien por cien y de calidad”, gestionada directamente por la Administración y al servicio de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.