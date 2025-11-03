Ruz: "La clase política no hemos estado a la altura de la catástrofe que se produjo en Valencia

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha realizado una valoración este lunes una hora después de conocerse la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Lo ha hecho estructurado en cuatro puntos y el primero, hacia las víctimas. "Parece que se nos olvidan. Lo primero que tenemos que hacer los que estamos en política es recordar a las víctimas de este desastre y a las familias que han sufrido. Una riada fruto de unas condiciones meteorológicas absolutamente explosivas y que han sembrado de caos, de dolor, de muerte y de tragedia la huerta valenciana. Y eso creo que es lo que toca y lo más importante que un servidor tiene que hacer y que todos debemos hacer". Ha añadido que, en segundo lugar, como alcalde y servidor público, "creo que tenemos que pedir perdón. No me gusta hablar de clase política, pero los que estamos al frente de las instituciones políticas, todos no hemos estado a la altura de la catástrofe que se produjo en Valencia, en la huerta el 29 de octubre del año pasado. El desastre de gestión de las instituciones con respecto a los caudales, el desastre de la propia planificación y las consecuencias, lanzándonos las culpas unos a otros de una manera absolutamente irresponsable. Digo todos. No estoy aquí intentando justificar a nadie. Y al final el valenciano, el ilicitano o el español que ha visto este espectáculo, pues yo creo que se ha quedado totalmente estremecido. No hemos sido capaces todos de exhibir una imagen de unidad ante una tragedia que nos ha desbordado y que se ha llevado por delante cerca de 300 personas. Y esto me preocupa y tiene que invitarnos a los que estamos al frente de las instituciones a hacer una profunda reflexión".

El gesto serio de Pablo Ruz este lunes / M. Alarcón

Sobre la dimisión de Mazón añadió que "ha sido un año muy duro para él y todos lo sabíamos, un año muy complicado en el que ha tenido que soportar muchas cosas y en la que se ha expuesto a críticas durísimas. La decisión que ha tomado el presidente la respetamos y valoramos (...) Yo creo que esto es lo que una parte de la izquierda pedía y ha llegado. El presidente no ha podido soportar más la presión y ha decidido dimitir". Sobre lo que tiene que hacer ahora su partido ha dicho, "nosotros tenemos tanto trabajo aquí que no tengo ni capacidad ni voluntad de decidir lo que se tiene que hacer en la Generalitat y, sobre todo lo que se tiene que hacer las Cortes. Nosotros a lo nuestro". Sobre si su imagen ha podido salir dañada por su cercanía con Mazón y qué pasa con los compromisos de este con Elche, añadió, "los proyectos no son de Mazon, son de la Generalitat. Esto es lo más importante. Y con respecto a lo primero (su imagen), pues mire, no me lo he planteado, la verdad, pero estoy en la calle, yo sé lo que dice la calle. Nosotros a seguir, que hay mucho trabajo por hacer, que nadie piense en mí ni para intrigar en ningún sentido, esto es un aviso también a navegantes, que nadie piense en mí para intrigar ni para posicionarme en nada porque mi sitio está aquí y mi objetivo es ahora mismo revalidar el año 27 la Alcaldía y culminar todos los proyectos que están en marcha".

Ruz ha pedido perdón en nombre de la clase política / M. Alarcón

"Desastre de planificación"

Añadió que "yo tengo que hoy exponer aquí la necesidad de que las administraciones públicas nos pongamos las pilas con respecto a la prevención de manera proactiva y con la prevención de manera reactiva también. Se puede actuar de las dos maneras". Y puso como ejemplo que está haciendo el Ayuntamiento, "desde el mismo 28 de octubre, que nuestro Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local), se reunió la víspera de la riada para suspender clases. Se nos llamó alarmistas, bueno, pues hicimos lo correcto. Y esto creo que debe ser un punto de inflexión para todos. Nadie va a devolver la vida de las 230 personas fallecidas por las consecuencias de la riada y el desastre de planificación y de gestión. Pero desde luego, si de algo sirve esto, es para demostrar que las instituciones públicas no podemos olvidar que tenemos que servir a la gente".

Dijo que "los que estamos en política debemos ser los primeros que gestionemos la reacción directa de las situaciones públicas ante situaciones tan graves. Ahora se inicia un procedimiento político, para la elección del presidente de la Generalitat. Nosotros, como siempre hemos estado, estaremos con quien esté al frente del gobierno de todos los valencianos. Pidiendo coordinación y celeridad y sobre todo pidiendo, aunque sea lo menos importante hoy, ese gobierno y el presidente siga cumpliendo con Elche, que es lo más importante. Queremos lanzar un mensaje contundente de apoyo, de cercanía, de cariño a las víctimas de la riada, que creo que es lo que el alcalde de Elche como tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y cuarta capital de la Comunidad Valenciana tiene que hacer hoy. Que nunca se nos olvide que estamos aquí para servir. Y que cuando se deja de servir, al final se cometen, pues esto, errores que como ha ocurrido estos días, hemos escuchado que se convierten también en auténticos calvarios para todo el mundo".

"Eso es muy duro"

A preguntas de los periodistas dijo sobre Mazón que "el presidente ha reconocido que no estuvo en el momento de la riada. Eso es muy duro. Yo creo que también hay que reconocer la capacidad para admitir que te has equivocado. Yo me he equivocado muchas veces y creo que no he tenido nunca ambages y si los he tenido, me los habéis recordado vosotros". Añadió que el problema de las riadas y de sus consecuencias es "de tal magnitud. Si la semana que viene llega otra dana, otra riada como la de Valencia, la catástrofe, por lo menos material, sería igual o peor, porque no se ha hecho nada en un año con respecto a quién tiene que hacerlo, que es la Confederación". Y ha aprovechado para cuestionar su trabajo porque "tienen las confederaciones una responsabilidad fundamental en todo esto. Es que la gestión de los caudales, el control de los caudales no depende del Ayuntamiento de Elche ni de la Generalitat, depende de la Confederación. Y echo en falta, de verdad, a la Confederación. Ahora tendrá que dimitir también (Miguel) Polo, digo yo. Que Confederación asuma su parte de responsabilidad y que asuma que esa tarde no estuvo". Dijo que como alcalde no logra que la Confederación se siente con él. "Al final nos hemos tenido que buscar las castañas del fuego (sic), que eso es lo más importante. Espero que esto sirva de punto de inflexión y que los técnicos participen de los órganos de decisión, que son las instituciones quienes deciden al fin y al cabo".