Compromís acusa a Ruz de "ser cómplice" de Mazón

La portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, ha asegurado este que “Pablo Ruz ha sido cómplice de amparar a Carlos Mazón, cuando lo acogía a escondidas en Elx para evitar que diera explicaciones ante los medios de comunicación y la ciudadanía, y de validarlo como mostró hace sólo cinco días aplaudiéndolo en primera fila en ese acto vergonzoso en Valencia”. Díez ha realizado estas declaraciones en la comparecencia que ha celebrado esta mañana para valorar la dimisión del presidente de la Generalitat. Al respecto ha señalado que “es una buena noticia que dimita quien se ha demostrado negligente, pero que lo haga con un discurso victimista, es una vergüenza total”.

Esther Díez dijo que “son las asociaciones de víctimas y la sociedad civil organizada las que ha hecho posible que Mazón pague las responsabilidades de su incompetencia y de su irresponsabilidad, porque PP y Vox, Feijóó y Abascal, son quienes lo han sostenido a lo largo de todo este tiempo y hoy toca recordar también la responsabilidad de Vox recortando el presupuesto de la Conselleria de Emergencias al principio de la legislatura”. La portavoz municipal afirmó que “por eso toca recordar a Pablo Ruz que los culpables no son los centenares de miles de personas que han exigido la dimisión de Mazón a lo largo de este año, sino los miembros de PP y Vox que lo han validado y mantenido”.

Barrancos

Insistió en que “las responsabilidades del alcalde van más allá de hablar de barrancos, porque las demandas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya fueron aprobadas por unanimidad en el pleno, Pablo Ruz tiene ahora que abandonar el negacionismo climático que abandera desde el primer día, activar las políticas de emergencias y políticas verdes para adaptar nuestro municipio a los fenómenos que pueden ir sucediéndose en nuestro municipio cada vez de manera más virulenta”.

“Las políticas de escaparate y contrarias a la ciencia, como las de Pablo Ruz, son el mayor riesgo para la ciudadanía en tiempos de emergencia climática, como demostraron las derechas al burlarse de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el sistema de envío de alertas, lo que demuestra que este alcalde no está capacitado para dirigir las políticas de este municipio”, concluyó.