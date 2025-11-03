Samuel Ruiz, edil de Vox en Elche: "La dimisión que esperamos nosotros es la de Pedro Sánchez"

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche, Samuel Ruiz (Vox), ha asegurado este lunes que la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no supondrá un freno para los proyectos en marcha en la ciudad, entre ellos el de la Learning Factory - Escuela Municipal del Calzado.

Preguntado por si teme que las inversiones comprometidas por la Generalitat puedan verse afectadas tras la renuncia de Mazón, Ruiz ha afirmado que “no”, y ha destacado que el proyecto de la Learning Factory “lo estamos trabajando directamente con la consellera Marian Cano”. Según ha explicado, la última reunión sobre esta iniciativa tuvo lugar el pasado 28 de octubre y “está todo muy encaminado”, por lo que “esto no va a ser un hándicap para que Elche pueda disfrutar de la Escuela Municipal del Calzado”.

El edil de Vox Samuel Ruiz, esta mañana en Elche / Áxel Álvarez

"Decisión interna que no valoramos"

Ruiz ha señalado que la noticia de la dimisión les ha llegado “hace tan solo unos minutos” y que se trata de “una decisión interna de otro partido en la que no vamos a entrar a valorar”. No obstante, ha expresado el deseo de Vox de que “sigan contando con nosotros para esa tan necesaria reconstrucción de la provincia de Valencia”.

El edil ilicitano también ha añadido, en tono político, que en Vox “esperábamos que la primera dimisión que sucediese este mandato fuera la que todos los españoles queremos, que es la del señor Pedro Sánchez”.