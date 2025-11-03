Política
Samuel Ruiz, edil de Vox en Elche: "La dimisión que esperamos nosotros es la de Pedro Sánchez"
El edil descarta que la marcha de Mazón afecte a las inversiones de la Generalitat en la ciudad y desea "que sigan contando con nosotros para la reconstrucción de Valencia"
El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche, Samuel Ruiz (Vox), ha asegurado este lunes que la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no supondrá un freno para los proyectos en marcha en la ciudad, entre ellos el de la Learning Factory - Escuela Municipal del Calzado.
Preguntado por si teme que las inversiones comprometidas por la Generalitat puedan verse afectadas tras la renuncia de Mazón, Ruiz ha afirmado que “no”, y ha destacado que el proyecto de la Learning Factory “lo estamos trabajando directamente con la consellera Marian Cano”. Según ha explicado, la última reunión sobre esta iniciativa tuvo lugar el pasado 28 de octubre y “está todo muy encaminado”, por lo que “esto no va a ser un hándicap para que Elche pueda disfrutar de la Escuela Municipal del Calzado”.
"Decisión interna que no valoramos"
Ruiz ha señalado que la noticia de la dimisión les ha llegado “hace tan solo unos minutos” y que se trata de “una decisión interna de otro partido en la que no vamos a entrar a valorar”. No obstante, ha expresado el deseo de Vox de que “sigan contando con nosotros para esa tan necesaria reconstrucción de la provincia de Valencia”.
El edil ilicitano también ha añadido, en tono político, que en Vox “esperábamos que la primera dimisión que sucediese este mandato fuera la que todos los españoles queremos, que es la del señor Pedro Sánchez”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Elche inaugura el centro sociocultural de San Antón-Travalón con una inversión de 1,5 millones
- Elche recuerda al empresario excepcional y comprometido que exportó su marca al mundo
- El Euromillones reparte más de 405.000 euros en Elche al único acertante en España
- ¿Está en peligro el cantueso del Pantano de Elche?
- El ciberataque como 'excusa recurrente': Denuncian el impago de atrasos y productividades a funcionarios de Elche
- La Acequia Mayor de Elche pide rebajar el grado de seguridad de la presa a los 30 años de la pantanada
- El fantasma de la biblioteca de Elche: el testimonio registrado por la UMH que nadie logra explicar