Santa Pola aprueba 500.000 euros para Bonos Consumo

El pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Santa Pola aprobó destinar 500.000 euros para financiar en su totalidad la campaña de Bonos Consumo 2025, que se lanzará próxima a la campaña de Navidad, y adelantar alrededor de 160.000 euros para liquidar los últimos préstamos pendientes, con lo que el consistorio alcanzará deuda cero a finales de 2025. El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, explicó que llevó al pleno una modificación de créditos por importe de 500.000 euros para financiar la campaña, dado que la Diputación Provincial no puede liderarla este año como en citas anteriores. Martínez aclaró que “se están llevando a cabo todos los trámites aunque aún no podemos hablar de fechas concretas, pero sí decir que se lanzará próxima a la campaña de Navidad”. La propuesta se aprobó por unanimidad.

Bonos Consumo y debate sobre la Diputación

Los Bonos Consumo también fueron objeto de una moción presentada por el Grupo Socialista, que pedía instar al gobierno de la Diputación Provincial a recuperar este programa. La alcaldesa respondió que “con el COVID se suspendió la estabilidad presupuestaria y pudimos gastar el remanente de ejercicios anteriores. Ahora, con la regla de gasto, el Estado no nos deja emplear ese dinero de años anteriores y es por eso que la Diputación no ha incluido este año el Bono Consumo, porque si no tendría que eliminar otras partidas de ayuda a los municipios. Deberíamos pedir a Pedro Sánchez liberar ese dinero”.

Al hilo de esta cuestión, José Pedro Martínez instó a la corporación “a pedir la derogación de la Ley Montoro, que es de otra época y circunstancias” para que las administraciones puedan utilizar los remanentes presupuestarios. El portavoz de Més Santa Pola, Esteve Ruiz, aceptó la propuesta y añadió “que se deje a los ayuntamientos contratar todo el personal que necesiten”. Por su parte, Yolanda Seva, portavoz socialista, propuso añadirlo a la moción pero mantener la petición a la Diputación de forma inmediata, mientras que Loreto Serrano replicó que “no lo vamos a pedir a Diputación porque aunque quiera no puede”. Finalmente, la moción no prosperó, con los votos a favor de PSOE y Més Santa Pola, abstención de Vox y en contra del PP.

Ayuntamiento "totalmente saneado"

La aprobación de adelantar 160.000 euros para amortizar los últimos préstamos pendientes permitirá que a fecha de 31 de diciembre de 2025 el Ayuntamiento de Santa Pola pueda decir que su deuda financiera es cero, según fuentes del gobierno municipal. En los últimos años, la gestión de la Concejalía de Hacienda ha optado por amortizar créditos con las entidades financieras de manera progresiva, logrando que las arcas municipales "estén totalmente saneadas", apuntan las mismas fuentes.

En la misma sesión, también se aprobó por unanimidad la modificación de las tasas de las visitas turísticas guiadas organizadas por las Oficinas de Turismo, que no se actualizaban desde 2017. Las visitas guiadas periódicas pasarán de 1 a 4 euros, mientras que las teatralizadas aumentan de 2 a 6 euros, siempre para mayores de 10 años, ya que los niños y niñas de 0 a 10 años acompañados por un adulto tienen acceso gratuito.

Nuevas denominaciones y reconocimientos

Durante la sesión, la corporación acordó por unanimidad designar como “Plaza de la Solidaridad” a la rotonda con fuente que bifurca la avenida Fernando Pérez Ojeda con la avenida Jesús Astondoa y el bulevar Adolfo Suárez, tal como anunció la alcaldesa en un acto de homenaje al Pueblo de Santa Pola por su solidaridad con los afectados por la dana de Valencia. Asimismo, se aprobó denominar al parque canino de Gran Alacant como “Parque de Lola”, con la única abstención de las dos ediles de Vox, que también se abstuvieron en la moción conjunta de Més Santa Pola sobre la subida de cuotas a autónomos y en la del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Vox presentó una moción para estudiar y reubicar el mercadillo de Gran Alacant, que retiraron tras acordar reunirse con el concejal del área y los vendedores ambulantes. Además, se aprobó con la abstención de Més una moción socialista para reutilizar los marcos metálicos del parque El Palmeral y crear una ruta turística de selfies fotográficos.

En cuanto a reconocimientos, se aprobó por unanimidad iniciar el expediente para conceder Felicitación Pública a un oficial y tres agentes de la Policía Local que asistieron a una persona con un infarto: Dulcinea Bonmatí Pastor, Roberto Martínez García, Joel Martínez Martínez y Manuel Ibáñez Prado. También se concederá la Cruz de Mérito Policial con Distintivo Azul a Jordi Amorós Torró y Javier Pomares Oliver por sus actuaciones durante el último año, destacando su esfuerzo, disciplina y compromiso en el desempeño de sus funciones.

Por último, la corporación aprobó por unanimidad una moción del Partido Popular para restituir el honor y la dignidad del policía local Pascual Linares Amorós y su nombramiento como Hijo Adoptivo de Santa Pola a título póstumo.