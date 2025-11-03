El Parque Empresarial de Elche y el polígono de Carrús, a una para estar videovigilados contra robos

Una tecnología con un fuerte poder disuasorio que estará al servicio del orden en los polígonos. Enclaves industriales como el Parque Empresarial de Elche o el polígono de Carrús asumen a diario una carga tremenda de vehículos, con picos altos de tráfico en las salidas y entradas. Ahora bien, cuando cae la noche, y apenas hay movimiento de coches, se dispara el riesgo de atracos o robos, como ha ocurrido en los últimos tiempos contra camioneros que han denunciado saqueos de combustible. Para atajar, o al menos minimizar estas situaciones, el Ayuntamiento quiere implementar un sistema de videovigilancia en ambos espacios, aunque desde hace año y medio se viene hablando de estos equipos para el enclave entre Saladas y Torrellano sin que hasta la fecha se haya materializado.

15 cámaras

Ahora bien, esta semana se ha dado un paso determinante al salir a licitación la instalación de la fibra óptica y todas las conexiones necesarias para estos futuros equipos. Se trata de un contrato de 34.000 euros, sin contar impuestos, por el que se cubrirán las obras de ingeniería y el cableado. En el desglose se habla de que habría una quincena de cámaras: para unos diez puntos en el Parque Empresarial, lo que vienen siendo la gran mayoría de accesos y salidas, así como a cinco sectores estratégicos en el polígono de Carrús en las calles Monóvar e Inca, en la Avenida de Novelda y la Ronda Vall d’Uxó.

Hasta finales de noviembre se podrán presentar ofertas y los trabajos, que están financiados con ayudas el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), deberían realizarse en un mes, con lo que todo apunta a que como pronto la videovigilancia, que será con circuito cerrado de televisión conectada a la Policía Local, llegaría ya de cara a 2026.

Por lotes

Fue en mayo de 2024 cuando el Ayuntamiento intentó contratar por más de 160.000 euros un completo sistema de cámaras sólo en el Parque Empresarial. Uno de los lotes, el que correspondía a la instalación de los equipos y la puesta en funcionamiento se terminó adjudicando por más de 80.000 euros pero el lote principal, que era el de la preinstalación, quedó desierto. Ahora el Ejecutivo local de PP y Vox vuelve a intentar sacar este contrato en el que también ha agrupado al polígono de Carrús, aunque después tendría que llegar otro proyecto centrado en la puesta en marcha de las cámaras en este último polígono ya que el que se formalizó en su día sólo hacía referencia al Parque Empresarial.

Cumplir con las ayudas

Desde la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Empresarial desconocen si finalmente la Administración terminó adquiriendo los equipos y tampoco les han puesto una fecha, aunque por lo que tienen entendido deberían estar instalados en el primer trimestre de 2026 para cumplir con la convocatoria de ayudas autonómicas.

Entienden que será un salto en seguridad contar con cámaras que emplean un software con Inteligencia Artificial, que lee matrículas y que incluso detecta masificaciones, atascos y situaciones sospechosas, porque complementará al servicio de vigilancia física privado que pagan los propietarios incluidos en la Entidad Urbanística de Conservación para cubrir los más de dos millones cuadrados de extensión.

Malas hierbas en una de las zonas del polígono de Carrús / MATIAS SEGARRA

Desde Carrús valoran también esta medida como necesaria e incluso explican desde la comunidad de propietarios que el detonante para poner cámaras en el enclave, que es por donde se estima que pasan a diario el 30% de los vehículos que entran a la ciudad, es el robo de combustible que vienen experimentando desde hace años los camioneros, una problemática que se ha agudizado en los últimos tiempos por la subida de los precios.

Sin ir más lejos, en las últimas semanas incluso un conductor fue atacado por varios encapuchados cuando salió de la cabina para defender lo que era suyo. La situación no es aislada ya que se han contabilizado varios saqueos en vehículos aparcados y desde hace prácticamente un año se viene barajando la colocación de las cámaras que llegarán a cinco puntos, de entrada, con posibilidad de ampliar después la conexión por necesidad.

Aparcamiento para camiones

Esta intervención en materia de seguridad es uno de los tantos retos que tiene el polígono, ya que precisamente tienen la vista puesta en que en un futuro no muy lejano puedan habilitarse aparcamientos específicos para camiones y trailers con tal de solventar «un problema histórico», apunta el presidente de la comunidad, Juan Pascual, que sostiene que falta un espacio en el que estos vehículos de grandes dimensiones puedan estar resguardados e incluso protegidos por videovigilancia. Para ello tendría que acordarse en qué solares se instalarían estas bolsas de estacionamiento.

Digamos que al polígono de Carrús le quedan algunos años para convertirse en una superficie de la que presumir, no porque esté ausente el potencial industrial, que no es el caso con más de 500 firmas instaladas, si no por la falta de mantenimiento que se aprecia entre sus calles, y la carencia de servicios básicos que hagan cómodo a sus 4.000 trabajadores estar sobre el lugar. La comunidad de propietarios es consciente desde tiempos inmemoriales del problema, aunque de hace dos años a esta parte se ha producido un punto de inflexión.

Un alcorque sin desbrozar en el Parque empresarial de Elche / MATIAS SEGARRA

Estudio

Fue en agosto de 2023 cuando el colectivo encargó al grupo asesor Ros y a la Universidad CEU Cardenal Herrera un estudio para reconvertir el polígono en un Área Industrial Avanzada. Ese fue el primer paso para batallar por la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), una calificación que permitiría al polígono optar a subvenciones de calado de administraciones como la Generalitat para hacer mejoras sustanciosas, como podría ser la renovación de canalizaciones y sistema de alcantarillado para evitar inundaciones.

Eso sí, para llegar a esa nomenclatura antes se tienen que conseguir unos preceptos mínimos, como que haya más aparcamiento, y zonas verdes. En cuanto al primer punto, se han habilitado ya 200 plazas nuevas y actualmente se está licitando otro proyecto por unos 90.000 euros, financiados por el Ivace, para convertir un solar en la Ronda Vall d´Uixó como aparcamiento entre las calles Nájera y Cañada. Uno de los terrenos se desbrozará, se aplanará con zahorra y habrá señalización horizontal y vertical para ganar otras 80 plazas.

Vados y pasos de cebra

Por otro lado, se instalarán varios vados peatonales y pasos de cebra en distintos cruces, de la misma forma que se levantarán aceras en la parte media noreste del polígono en las intersecciones entre la calle Almansa, Inca y la calle Brea. La cuarta actuación contemplada en el corto plazo será el reasfaltado de la calle Logroño, donde es visible el deterioro desde hace más de una década, con el pavimento agrietado por el tránsito de camiones.

Uno de los solares del polígono de Carrús que se convertirá en parking habilitado / MATIAS SEGARRA

Estas obras, que paliarían parte del déficit en el polígono, deberían ejecutarse a lo largo de cinco semanas y deberían estar certificadas antes del 24 de diciembre, según el pliego. De igual modo, dentro del paquete total de 260.000 euros de ayudas concedidos en Carrús, de los 460.000 solicitados, entraría la puesta a punto de jardinería. Quedarían en el tintero otras demandas que año tras año se repiten, como más salidas de acceso para evitar el colapso de coches en horas punta o la reordenación del callejero, ya que se da la casuística de que conviven hasta dos calles con el mismo nombre. Para ello, antes, tendría que haber una regulación en cuanto a la tipología de las calles, y que muchas de titularidad privada pasen a ser públicas.

En cuanto a la tramitación del EGM, indican los propietarios que siguen a expensas desde hace casi un año de que el Ayuntamiento de luz verde al expediente de delimitación del contorno específico del polígono, un paso clave para que puedan empezar a adherirse propietarios, ya que se necesitan un 25% de avales para seguir batallando por la entidad de gestión y modernización, una estructura que incentivaría que, por ejemplo, contasen con un área polivalente donde instalarse servicios hasta ahora inexistentes como corros o entidades bancarias.

Firme en mal estado en el Parque Empresarial / MATIAS SEGARRA

Reciclaje

Por otro lado, las demandas en el Parque Empresarial están centradas en contar con el servicio de recogida selectiva, que según la Entidad de Conservación, el Ejecutivo local se comprometió a incluir en la contrata de limpieza, y que permitiría a pequeñas y medianas empresas disponer de un servicio de recogida de embalajes que no pueden asumir a nivel particular. De igual modo, valoran como positivo, pero insuficiente, la brigada exclusiva para el mantenimiento de zonas verdes ya que el equipo destinado a cubrir 200.000 metros cuadrados de jardines y parterres es solo de cinco personas, y además cuesta el desbroce continuado de maleza en los alcorques, que es competencia de la UTE.

En otro orden de cosas, están pendientes de que se arregle el firme de varias rotondas, muy desgastado con grietas y fisuras por no haberse pavimentado en años, y por tratarse de puntos donde se producen más frenazos y cambios de dirección. Precisamente el Ayuntamiento está licitando por 200.000 euros el arreglo de cinco de las principales rotondas más afectadas, intervención que también será asumida con la subvención del Ivace.