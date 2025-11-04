Cáritas organiza el jueves a mediodía en Elche un acto por las personas sin hogar

Cáritas ha anunciado para este próximo jueves, 6 de noviembre, un acto en el corazón de Elche, en la Plaça Baix, a las 12 del mediodía, para dar visibilidad sobre la realidad de las personas sin hogar y reivindicar sus derechos. La iniciativa forma parte de la campaña "Nadie sin hogar 2025", que impulsa la ONG ligada a la iglesia. En Elche hay más de un centenar de personas en esta situación.

Un mendigo en la calle Obispo Tormo, de Elche / Áxel Álvarez

El acto busca hacer un llamamiento a la ciudadanía y a las administraciones para garantizar algo tan esencial como un nivel de vida digno: acceso a una vivienda adecuada, a la salud, a una alimentación suficiente y a una red de protección frente a las adversidades. “Porque sin hogar no significa sin vida, ni sin derechos, ni sin emociones”, recuerda el manifiesto que se leerá durante la jornada. Cáritas quiere poner rostro a quienes cada día enfrentan múltiples barreras invisibles: personas que trabajan, pero no pueden acceder a una vivienda, migrantes atrapados en la precariedad, mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes extutelados, personas mayores solas, o quienes viven con problemas de salud mental o adicciones. Todos ellos, recuerda la entidad, “también sueñan: con un hogar, con reconocimiento, con pertenecer”.

Cartel de la campaña de Cáritas / INFORMACIÓN

Dignidad

Bajo el lema “Para. Acércate. Actúa.”, la organización invita a la ciudadanía ilicitana a detenerse y mirar de frente estas realidades, a romper prejuicios y a implicarse en la construcción de una comunidad más justa y solidaria. “El sinhogarismo no es un problema individual, sino colectivo. El cambio empieza cuando soñamos juntas y juntos”, recoge el texto. Con este gesto simbólico en Elche, Cáritas pretende recordar que toda persona, tenga o no un hogar, merece vivir con dignidad, y que los sueños de quienes hoy no tienen techo son también los sueños de una sociedad que aspira a ser más humana.