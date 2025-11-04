Cáritas organiza el jueves a mediodía en Elche un acto por las personas sin hogar
La reivindicación tendrá lugar en la Plaça Baix con el objeto de dar visibilidad al centenar de personas que viven en la ciudad sin un techo
Cáritas ha anunciado para este próximo jueves, 6 de noviembre, un acto en el corazón de Elche, en la Plaça Baix, a las 12 del mediodía, para dar visibilidad sobre la realidad de las personas sin hogar y reivindicar sus derechos. La iniciativa forma parte de la campaña "Nadie sin hogar 2025", que impulsa la ONG ligada a la iglesia. En Elche hay más de un centenar de personas en esta situación.
El acto busca hacer un llamamiento a la ciudadanía y a las administraciones para garantizar algo tan esencial como un nivel de vida digno: acceso a una vivienda adecuada, a la salud, a una alimentación suficiente y a una red de protección frente a las adversidades. “Porque sin hogar no significa sin vida, ni sin derechos, ni sin emociones”, recuerda el manifiesto que se leerá durante la jornada. Cáritas quiere poner rostro a quienes cada día enfrentan múltiples barreras invisibles: personas que trabajan, pero no pueden acceder a una vivienda, migrantes atrapados en la precariedad, mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes extutelados, personas mayores solas, o quienes viven con problemas de salud mental o adicciones. Todos ellos, recuerda la entidad, “también sueñan: con un hogar, con reconocimiento, con pertenecer”.
Dignidad
Bajo el lema “Para. Acércate. Actúa.”, la organización invita a la ciudadanía ilicitana a detenerse y mirar de frente estas realidades, a romper prejuicios y a implicarse en la construcción de una comunidad más justa y solidaria. “El sinhogarismo no es un problema individual, sino colectivo. El cambio empieza cuando soñamos juntas y juntos”, recoge el texto. Con este gesto simbólico en Elche, Cáritas pretende recordar que toda persona, tenga o no un hogar, merece vivir con dignidad, y que los sueños de quienes hoy no tienen techo son también los sueños de una sociedad que aspira a ser más humana.
