Compromís: ‘El amiguismo de Ruz con Mazón nos ha hecho perder dinero, proyectos y dignidad’

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, ha vuelto a referirse este martes a la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Si el lunes valoró asegurado hoy que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, era "cómplice" por darle cobertura, este martes ha dicho que “el amiguismo del alcalde con Carlos Mazón, ha hecho que los ilicitanos e ilicitanas hayamos perdido fondos públicos para nuestro municipio, así como proyectos estratégicos e incluso dignidad institucional”. La concejala añadió que "además de esconder, amparar y aplaudir a Mazón después de su nefasta gestión de la dana, el alcalde ha mantenido una actitud absolutamente sumisa con su también compañero de partido hasta el punto de haberle perdonado los 43 millones de euros que la Generalitat Valenciana sigue debiendo a Elx, una actitud a la que también se ha sumado Vox a lo largo de todos este tiempo”.

“En lo que respecta a los proyectos, Mazón y Ruz han coleccionado muchas fotos, pero pocas realidades, como comprobamos con los inexistentes Tram, Palacio de Congresos o rehabilitación de las Clarisas, y las pocas actuaciones que siguen adelante, como el centro de salud de Travalón o los colegios Les Arrels y Virgen de la Luz, lo son por todo el trabajo anterior del anterior Govern del Botànic”, destacó la portavoz municipal, que apuntó: “El tiempo ha demostrado que las promesas de los dirigentes populares han acabado convertidas en humo y que este mandato de Carlos Mazón, en contra de lo que defendía Ruz, ha sido una pérdida de tiempo y oportunidades para los ilicitanos e ilicitanas”.

Esther Díez, en un pleno en Elche / Áxel Álvarez

Protector de Mazón

También afirmó que “para colmo, Ruz ha funcionado como protector de Mazón a lo largo de este año para cobijarlo fuera de la provincia de Valencia y evitarle dar explicaciones e incluso lo encontrábamos hace sólo una semana aplaudiendo al presidente para vergüenza de todos nuestros vecinos y vecinas, en lugar de trasladar las críticas que miles de ciudadanos expresaron en nuestra ciudad el 9 de noviembre de 2024 al grito de Mazón, Dimisión, en una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos”. Esther Díez añadió que “un alcalde no se mide por el número de fotos, se mide por la utilidad para su ciudad y el balance de Pablo Ruz es cada vez más negativo, por lo que desde Compromís seguimos trabajando en la alternativa política que va a llegar en 2027 al Ajuntament d’Elx”.