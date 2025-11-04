PP y Vox aprobaron el convenio para impulsar ElcheTRAM sin la firma de Mazón

Hace dos semanas, la junta de gobierno aprobó el convenio de colaboración con la Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras, para la redacción de los estudios técnicos previos del sistema de transporte interurbano ElcheTRAM. Un acuerdo del que no se dio cuenta y que tenía que sellar el compromiso que en su día hizo el entonces candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para invertir 199 millones de euros para impulsar esta mejora de la movilidad. Tras la dimisión este lunes de Mazón el documento se ha quedado sin firmar, pero el alcalde ha asegurado que "los proyectos no son de Mazón, son de la Generalitat", dando a entender que está garantizado, pero ¿por quién?, tras la salida de su principal valedor.

La decisión municipal de no dar cuenta del acuerdo no tenía quizá más finalidad que un golpe de efecto municipal; es decir, convocar directamente la firma sin decir que había un acuerdo, pero ahora falta uno de los protagonistas: Mazón, quien era su valedor. El documento no era un asunto menor porque el Ayuntamiento de Elche admite que este era el primer paso formal hacia la creación del nuevo sistema de transporte metropolitano de Elche, "una infraestructura largamente reivindicada que pretende mejorar la conexión interna y externa del municipio con su entorno urbano e industrial", sostiene el equipo de gobierno, pero que tiene en la financiación su principal caballo de batalla, lo que ha hecho que se modifique hasta el modelo final de tranvía. Desde la oposición han acusado a Ruz, precisamente, de haber llegado a un acuerdo para un tranvía que realmente no es más que un autobús guiado. El pasado mes de septiembre el propio alcalde, en el arranque del curso político, admitió en una entrevista que en este mandato no iba a arrancar el tram en este mandato. Una afirmación con Mazón aún en la Generalitat y que se aplazaba al siempre inesperado escenario que arrojen las elecciones municipales y autonómicas de 2027 porque al PSOE de Elche no le convencía y siempre ha visto la promesa del PP como una "tomadura de pelo". De hecho, el ya expresidente de la Generalitat llegó a decir hace menos de dos meses que este proyecto debía contar con ayudas del Gobierno central.

Estudios técnicos

El convenio que se iba a firmar era el que establecía la famosa subvención directa de 100.000 euros al Ayuntamiento de Elche, con cargo a los Presupuestos Autonómicos de 2025, para financiar los estudios técnicos y el análisis de viabilidad que eran necesarios antes de la redacción de los proyectos constructivos. Una ayuda directa justificada por el interés público del proyecto. Esta pequeña cuantía ya generó las críticas de la oposición cuando se aprobaron los presupuestos valencianos porque demostraban que el proyecto iba a paso de tortuga. Hasta ahora, el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana sobre este asunto solo tenían suscrito un protocolo general de actuación para estudiar la implantación del sistema Elche TRAM, que comprendía un desarrollo en dos fases. El primero era la elaboración de los estudios técnicos previos, que era el documento que se llevó a junta de gobierno para su posterior firma; y la redacción de los proyectos constructivos y ejecución de la infraestructura, que es lo que se refirió Ruz cuando habló del horizonte 2027. Esta indefinición sobre cuándo comenzará a ser una realidad también se vio el pasado mes de septiembre cuando a Mazón se le preguntó sobre este asunto en una visita a la ciudad.

Adjudicado un estudio informativo de la línea 1 del TRAM El pasado 13 de octubre el Ayuntamiento adjudicó un primer contrato para la redacción del estudio informativo del TRAM, línea 1, desde el polígono de Carrús hasta el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Acuerdo del que no se ha dado cuenta y por el cual se pagará 16.500 euros más IVA, unos 20.000 euros. El anuncio se publicó por el teniente de alcalde de Contratación, Claudio Guilabert, con el objeto de conocer la demanda y la afección al tráfico y al entorno urbano de la implantación de la citada línea. Además plantea la necesidad de hacer propuestas sobre las diferentes alternativas, tanto de trazado como de secciones de la infraestructura, así como de diseño de los puntos singulares, que pueden condicionar la posterior redacción del proyecto constructivo, dice el documento, "y afectar de una manera u otra al impacto económico del mismo". Queda pendiente de adjudicar un segundo estudio, de 80.000 euros, para dar solución constructiva al paso por el Puente del Ferrocarril y el estudio geotécnico del trazado del primer tramo. A partir de ahí, se debe firmar en breve el convenio con la Generalitat que permita que esos 100.000 euros presupuestados desde 2024 en las cuentas autonómicas por fin lleguen a Elche para financiar esos estudios.

El Ayuntamiento subraya en el documento que con más de 247.000 vecinos, Elche precisa de un sistema de transporte público "eficiente, sostenible y vertebrador del territorio, "similar a los de Valencia, Alicante y Castellón" donde opera este modelo de transporte tranviario y metropolitano. El compromiso que viene establecido en el documento que sigue sin firmar era, por una parte, que el Ayuntamiento se comprometía a dirigir y coordinar la elaboración de los estudios técnicos, así como a justificar ante la Generalitat el uso de los fondos; mientras que la administración valenciana se comprometía a la "aportación de la financiación íntegra de esta fase", de nada más por ahora, y se reservaba el derecho de supervisar los trabajos técnicos y validar los resultados.

Punto de partida

La junta de gobierno, integrada por PP y Vox, facultaba a través de su aprobación al alcalde Pablo Ruz para la firma del convenio y para adoptar cualquier medida que fuese necesaria para su ejecución. Se desconoce quién tenía que suscribirlo por la Generalitat Valenciana, si el propio presidente o el conseller Vicente Martínez Mus. Fuentes municipales explicaron que la firma del documento no solo era esperaba sino deseada para acallar las críticas y porque representaba un "punto de partida real del futuro ElcheTRAM" porque, aunque solo se trataba del primer tramo, el que va desde el Polígono Industrial de Carrús hasta la Universidad Miguel Hernández, era arrancar, aunque evidentemente lo más jugoso es unir el casco urbano de Elche con el Parque Empresarial y con el aeropuerto internacional Alicante-Elche, cubriendo de este modo una necesidad real de mejorar la movilidad del turismo y con una visión "sostenible y metropolitana". Ahora habrá que ver qué pasa con todo ello.