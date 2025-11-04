Despliegue informativo de la Unidad Militar de Emergencias en Elche

El Centro de Congresos de Elche se convertirá este miércoles en escenario de un encuentro con la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuerpo especializado en la gestión de grandes desastres naturales y emergencias civiles. A partir de las 18 horas, el público podrá asistir gratuitamente —hasta completar aforo— a la conferencia titulada “Gestión en las catástrofes: una responsabilidad compartida, la UME”.

El encargado de impartir la charla será el comandante Manuel Párraga, perteneciente al Batallón de Intervención en Emergencias III, quien ofrecerá una panorámica sobre qué es la UME, sus capacidades, su modo de activación y las operaciones nacionales e internacionales en las que ha participado.

Una mirada al interior de la UME

Esta cita permitirá conocer de cerca cómo actúa una de las unidades más reconocidas de las Fuerzas Armadas españolas en escenarios de catástrofe, desde incendios forestales hasta inundaciones o terremotos. Párraga relatará el trabajo coordinado que realiza la UME con otras instituciones civiles y militares, así como su papel clave en situaciones donde la rapidez y la cooperación resultan decisivas.

Cartel de la jornada de la Unidad Militar de Emergencias de este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

Durante la intervención, el comandante estará acompañado por el teniente de alcalde y concejal de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, y por el subdelegado de Defensa en Alicante, Juan Navarro, que participarán en la apertura del acto.

Exposición de medios y capacidades

Una vez finalizada la conferencia, el público podrá visitar una exposición de medios y capacidades desplegada en el mismo Centro de Congresos. En ella se mostrarán equipos y recursos con los que la UME interviene en distintos tipos de emergencias, una oportunidad para conocer el componente técnico y humano que respalda cada misión.

Además, durante la mañana de ese mismo día, los efectivos de la UME realizarán una actividad educativa en centros escolares del municipio, acercando a los más jóvenes los valores de solidaridad, disciplina y servicio público que caracterizan al cuerpo.

Presencia en la ciudad

Como complemento al acto central, habrá material expuesto de la UME en la Plaça de Baix, permitiendo que la ciudadanía contemple de primera mano algunos de los vehículos y herramientas de la unidad. Esta muestra al aire libre servirá como anticipo del despliegue informativo que la UME traerá a Elche en su propósito de dar a conocer su labor en la gestión de catástrofes.