Elche busca abrir nuevas rutas turísticas en la feria de Londres

La presencia ilicitana en la feria World Travel Market (WTM) 2025 de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, está sirviendo para reforzar tanto los lazos culturales como las oportunidades turísticas del municipio. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto a la concejala de Turismo y Cultura, Irene Ruiz, mantuvieron este martes un encuentro con Jorge Gárriz, gestor cultural del Instituto Cervantes en la capital británica, dentro de su viaje a esta importante cita del sector.

El alcalde de Elche ha viajado a Londres para abrir nuevas rutas turísticas en la feria de Londres / INFORMACIÓN

Durante la reunión, el alcalde hizo entrega de una reproducción de la Dama de Elche, símbolo patrimonial de la ciudad, como gesto de acercamiento institucional y cultural. El encuentro, según fuentes municipales, sirvió como toma de contacto para futuras colaboraciones que impulsen intercambios culturales, actividades expositivas y difusión del patrimonio ilicitano en Reino Unido.

El alcalde de Elche y la edil de Cultura se reunieron con el responsable del Instituto Cervantes en Londres / INFORMACIÓN

Costa Blanca, en busca de un nuevo récord turístico británico

La delegación ilicitana coincidió en Londres con la representación de la Diputación de Alicante, encabezada por su presidente, Toni Pérez, quien destacó que la Costa Blanca asiste a la feria “con el objetivo de batir en 2026 el récord de turistas británicos en la provincia”. El dirigente provincial subrayó que el mercado del Reino Unido “continúa siendo un pilar fundamental para el turismo en la Costa Blanca”, especialmente en destinos como Benidorm o el propio entorno del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

La delegación ilicitana con el responsable del Instituto Cervantes en Londres / INFORMACIÓN

Según los datos difundidos por la institución provincial, durante los primeros nueve meses de 2025 el aeropuerto alicantino alcanzó un nuevo récord de 15,3 millones de pasajeros, de los cuales más de cinco millones correspondieron a viajeros británicos, tanto en llegadas como en salidas. Este flujo constante refuerza, según Pérez, “el papel de la terminal alicantina como principal puerta de entrada del turismo británico al litoral mediterráneo”.