El bipartito de Elche fija el inicio de los trabajos de demolición de El Progreso en el primer semestre de 2026 y durarán un año

El bipartito de PP y Vox, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, anunciaba hace ahora año y medio a bombo y platillo que, por fin, había encontrado la fórmula para desatascar el problema en el que se había convertido el edificio de Nuevos Riegos el Progreso, situado en la plaza de la Constitución. Una solución que pasaba por la compra del edificio, el derribo del interior y el desmontaje de la fachada para luego volver a reproducirla tal cual, pero retranqueada. Para ello, el inmueble se adquirió formalmente en diciembre por 642.270 euros, a lo que había que sumar el IVA, de unos 134.000 euros, pero también otros 141.668 euros por el acuerdo alcanzado con la propiedad tras los procesos judiciales durante el anterior mandato y con una sentencia de por medio que era la que establecía que había que proteger la fachada. Con ello, se buscaba compensar la responsabilidad patrimonial. La idea, a partir de ahí, era que la ejecución pudiera comenzar a lo largo de 2025, aunque en los presupuestos municipales no había partida alguna para este proyecto. Ahora, tras el visto bueno que ha dado la Junta Gestora del Palmeral al proyecto básico para la construcción del inmueble, el Ejecutivo local, que destinará 1,9 millones de euros al nuevo edificio de El Progreso, pone la vista en el primer semestre de 2026.

Una vista del edificio de El Progreso, que está apuntalado desde hace años. / Áxel Álvarez

Oficinas

El propio vicealcalde y responsable municipal de Estrategia Urbana, Francisco Soler, de hecho, comparecía este mismo martes para anunciar que la Junta Gestora del Palmeral había dado luz verde el lunes por la tarde al proyecto de Nuevos Riegos El Progreso, que, como recordó, va a permitir levantar un edificio de nueva planta para oficinas, en un solar que tiene una superficie de 163,26 metros cuadrados, con la alineación de la fachada. En cuanto a las alturas, se plantea sótano, planta baja y cuatro pisos, “organizados como plantas diáfanas destinadas a oficinas con posibilidad de presentar diferentes compartimentos y separación”, detalló Soler, que, de momento, dijo que no está claro el uso que se le va a dar, más allá del hecho de que van a ser dependencias municipales. De esta forma, la superficie total construida será de 980 m², aunque los metros útiles se quedarán en 760.

Interior del edificio Nuevos Riegos tras la reforma que se plantea. / INFORMACIÓN

Recuperación de sillares

También puso el acento Soler en que se va a reconstruir la fachada protegida con la recuperación de los sillares y la reproducción de la composición y de los cuerpos actuales. En cuanto al patio, se mantiene el muro que hay actualmente y el edificio se remata con una cubierta a dos aguas de planta rectangular y el acristalamiento de la parte superior. No en vano, en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se tramitó en su día se dotó de protección patrimonial a la fachada que da a la plaza de la Constitución, pero también al patio en su alineación actual, con su inclusión en el catálogo del plan especial de protección de edificios y conjuntos del término municipal de Elche.

El interior, con los ventanales de dentro del edificio al fondo. / Áxel Álvarez

A Contratación

Pasado el trámite de la Junta Gestora, el expediente irá a Contratación para que pueda salir a licitación tanto el proyecto de demolición como el de ejecución. “Son dos cuestiones que se van a licitar conjuntamente, aunque tienen plazos diferentes dentro del procedimiento”, dijo el concejal, que especificó que el de derribo, que lleva aparejado un estudio arqueológico, tiene un mes de plazo a partir de la fecha de contrato, y eso permitiría que a partir de ese momento se pueda licitar la demolición, aunque lo lógico es que las dos fases del proyecto las pudiera hacer la misma empresa.

La ejecución

“En cuanto al proyecto de ejecución, se dan dos meses para la presentación y, desde ese momento, como no se necesita licencia de obra, lo que esperamos es que, en el mejor de los casos, para final del primer trimestre, para marzo, siendo muy optimistas, y siendo más realistas en el segundo semestre, se empezará con el desmontaje de la fachada y el derribo del edificio”, sostuvo Francisco Soler. Unos trabajos que podrían prolongarse durante un año aproximadamente, lo que llevaría el comienzo de la ejecución del nuevo inmueble prácticamente al inicio del siguiente mandato, una vez pasadas las elecciones de 2027. En cuanto a la cantidad que se destinará en los presupuestos del próximo año, el edil dijo que está por ver, ya que aún se está trabajando en la hoja de ruta económica para el próximo ejercicio.

El aspecto que tendrá el geriátrico proyectado en el solar de La Hiladora. / INFORMACIÓN

El geriátrico

Por otra parte, también pasó por la Junta Gestora del Palmeral el estudio de integración paisajística del geriátrico proyectado en el solar en el que en su día se levantó la fábrica de La Hiladora, entre las calles Porta de la Morera, Hiladores y Escultor Capuz, que, en teoría, estaba previsto que fuera en septiembre. Ahora, el proyecto, para el que la mercantil ya ha solicitado la licencia de obras, tendrá que volver a pasar el filtro de la Conselleria de Cultura, y regresar al órgano gestor del Patronato del Palmeral. Un proceso que, si no hay giro de guion, y pese al rechazo que ha generado entre ciertos colectivos, y que así se expresó en la reunión del lunes por la tarde de la Junta Gestora, podría acabar en unos tres meses, de forma que la empresa Centro Residencial Porta de la Morera SL, esto es, Fiatc Seguros - Mutua Ilicitana, podría comenzar las obras a principios de 2026, que es la fecha que manejan desde antes del verano.