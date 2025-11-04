Tres años después: la Generalitat licita por 4,6 millones la gestión de la residencia de Altabix en Elche

El pleno del Consell, reunido este martes en Alicante, ha aprobado la licitación pública de la residencia de mayores de Altabix de Elche por un importe de 4,6 millones de euros y un periodo inicial de tres años, prorrogables por otros dos. La medida pone fin a una situación de contrato caducado que se arrastraba desde 2022 y que había generado numerosas quejas por parte de trabajadores, usuarios y familias, además de duras críticas de la oposición política.

La licitación incluye, junto a la de Altabix, la gestión de los centros de mayores de El Pinar, Villarreal, Benidorm y Massamagrell, con un importe global de 69,4 millones de euros. En el caso de Altabix, el concurso afecta tanto a la residencia como al centro de día, que suman 136 plazas —116 de residencia y 20 de centro de día—. La cantidad prevista supone un incremento del 40 % respecto al contrato anterior, que ascendía a 2,9 millones.

La Generalitat desbloquea un contrato pendiente desde 2022

La decisión del Consell se produce después de años de denuncias por parte de profesionales, usuarios y familiares, que reclamaban la licitación del servicio para poder aplicar el convenio laboral firmado en 2022 y mejorar la atención a los residentes. Durante meses, la Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) y el comité de empresa habían alertado con crudeza de la falta de personal, deficiencias en las instalaciones y una precariedad derivada del vencimiento del contrato.

Los trabajadores llegaron a concentrarse a las puertas del centro en varias ocasiones, reclamando a la Generalitat que “licite de una vez por todas un servicio vencido”. En esas protestas se denunciaba que la falta de renovación del contrato impedía que entrara en vigor el nuevo convenio colectivo y, con ello, la equiparación salarial con el personal público.

Una imagen muy gráfica del problema que presenta la residencia de Altabix durante una protesta en Elche / Áxel Álvarez

Rodil: “Es una muy buena noticia”

La teniente de alcalde y edil de Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha valorado positivamente la decisión del Consell. “Es una muy buena noticia. Este equipo de gobierno viene trabajando insistentemente desde el año 2023 en que se solucione el problema de la residencia de Altabix, que lleva con el contrato caducado desde 2022”, ha señalado.

Rodil ha recordado además que “precisamente el último pleno municipal del pasado mes de octubre aprobó por unanimidad exigir a la Generalitat Valenciana la salida a licitación de la residencia. Y así se ha producido”. Según explicó, el Ayuntamiento se ha reunido en diferentes ocasiones con familiares de los pacientes internos para conocer de primera mano las necesidades de los usuarios y las carencias detectadas en el servicio.

Contexto de denuncias y exigencias políticas

La aprobación del concurso se produce tras meses y años de tensión política en torno a la residencia. Desde el PSOE, el concejal Mariano Valera había exigido “responsabilidades por la situación insostenible y vergonzosa” del centro y pidió al alcalde, Pablo Ruz, y a la Generalitat, que “actúen de manera urgente”.

El edil calificó de “hipocresía en estado puro” que “ningún responsable político haya tenido la decencia de pisar la residencia de Altabix ni de mirar a los ojos a nuestros mayores, mientras se llenan la boca hablando de respeto y reconocimiento”. También recordó que el Ayuntamiento anunció en diciembre la creación de una mesa de trabajo para “reconducir la situación”, aunque sin avances visibles hasta ahora.

Las protestas de trabajadores han sido muy frecuentes a las puertas de la residencia de Altabix en Elche estos años / Áxel Álvarez

Las familias y los trabajadores, por su parte, habían denunciado falta de médicos, errores en la administración de fármacos, carencias en la alimentación y residentes sin supervisión. Los afectados llegaron a advertir que “no se puede tolerar ni un minuto más” la precariedad del servicio y apelaron a la “responsabilidad del Defensor del Mayor”.

Con esta licitación, la Generalitat pretende regularizar la gestión y mejorar la atención en el centro, que atiende a más de un centenar de personas mayores en el barrio de Altabix. El contrato, valorado en 4,6 millones, abre ahora un proceso de concurso público que permitirá la entrada de nuevas ofertas y la aplicación del convenio laboral vigente, cerrando una etapa de incertidumbre que se prolongaba desde hace tres años.