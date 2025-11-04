El PSOE de Elche alerta del deterioro del Hort de Montenegro en pleno barrio de Altabix

El PSOE ha atacado este martes al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y al PP donde más le duele: el Palmeral La concejala del Grupo Municipal Socialista María José Martínez denunció el "abandono del Hort de Montenegro, con palmeras sin podar, dátiles por el suelo, vegetación que invade los diferentes caminales, maleza en las zonas ajardinadas y pistas deportivas sin mantenimiento”, entre otros signos, que evidencian el creciente deterioro de dicho espacio público. Por ello, exigió al equipo de gobierno conformado por el Partido Popular y Vox que “destine de manera urgente los recursos humanos y materiales necesarios para devolverle su valor como lugar de reunión y pulmón verde del barrio de Altabix”.

Estado que presenta la canasta de la pista polideportiva del huerto de Montenegro, en Altabix / INFORMACIÓN

La concejala recordó que no es una situación nueva, que el Grupo Municipal Socialista lleva tiempo denunciándola en la Junta de Distrito número cinco, así como otras formaciones políticas desde hace años. Pero no solo los vocales alzan la voz: “También la Asociación Parkinson Elche —que tiene allí su sede—, la cual ha pedido en reiteradas ocasiones, desde junio de 2024, que el área presente un óptimo estado de mantenimiento y conservación”, dijo la edil socialista.

El PSOE denuncia el olvido en el que ha caído el jardín más importante de Altabix / INFORMACIÓN

Según la socialista, desde la presidencia del distrito se informó en marzo de 2025 que “se realizan limpiezas semanales”. Sin embargo, meses después de la citada respuesta, la situación en el Hort de Montenegro continúa siendo de “dejadez absoluta”. “Buenas palabras, pero actuaciones ninguna”, dijo Martínez, quien ha recalcado que “se ve a simple vista” la insuficiencia de recursos que destina el equipo de gobierno a este huerto urbano.

“Falta de compromiso municipal fuera del centro”

Martínez mostró imágenes que evidencias el abandono del Hort de Montenegro, que "reflejan la falta de compromiso del actual Ejecutivo municipal con las zonas verdes situadas fuera del centro del casco urbano. El Hort de Montenegro es un símbolo del descuido que está sufriendo la localidad en materia de parques y jardines; no se puede permitir que un lugar tan emblemático se deteriore de esta manera sin que se tomen medidas”, recalcó.

El abandono es patente en el huerto de Montenegro, en Elche / INFORMACIÓN

La edil insistió que el equipo de gobierno “debe salir del centro” y enviar a las brigadas municipales de manera inmediata al Hort de Montenegro: “Hablamos de un área de esparcimiento en pleno corazón de Altabix que merece un estado de mantenimiento y conservación a la altura del espacio de vital importancia para los vecinos del barrio que es”, concluyó. En enero el Ayuntamiento de Elche anunció una poda de 4.600 palmeras que incluía también el huerto de Montenegro.