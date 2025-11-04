Una sextorsión en Barcelona acaba con una “mula” detenida en Elche por estafa y blanqueo de capitales

Una mula no sólo es el cruce entre una yegua y un burro. También es el término que se aplica a la persona que actúa como intermediaria en un delito, ya sea consciente o inconscientemente. Y, por lo general, también es una persona que nunca sale bien parada. Hasta el extremo de que la semana pasada la Policía Nacional detuvo en Elche a un hombre de 61 años por lo que comenzó como una sextorsión y acabó en un delito de estafa y blanqueo de capitales. Los agentes, de hecho, no descartan más arrestos en el marco de esta investigación que lleva el Grupo II de la Policía Judicial de Elche.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

En Comisaría

Todo comenzó cuando el ahora arrestado se presentó en la Comisaría ilicitana y declaró que un conocido le había captado para que pudiera recibir ciertas transferencias bancarias. Después, tendría que retirar el dinero, y dárselo a quien le había hecho este encargo. A cambio recibiría una especie de comisión, que parece que no le vendría mal por su situación económica. El problema es que no sólo percibió que estaba cometiendo un delito, también se le bloqueó la cuenta bancaria, con lo que no podía cobrar la pensión. De ahí que pusiera los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

En los Mossos

Se inició así una investigación que le permitió averiguar a los policías que existía una denuncia presentada ante los Mossos d'Esquadra en Barcelona. Era de un joven de 27 años que declaró ante los agentes catalanes que había entrado en una página de citas y ahí pudo conversar en dos ocasiones con otro varón que, en teoría, le había dicho que era mayor de edad. Sin embargo, poco después recibió la llamada del supuesto padre del chico a través de la que le dijo que era menor de edad y comenzó a pedirle dinero. Primero, para comprar un móvil, porque la presunta madre del menor había lanzado el teléfono cuando supo que había entrado en la página de citas. Así las cosas, les hizo un bizum por 500 euros para un smartphone. El problema es que a continuación le pidieron más dinero, en este caso, para la contratación de abogados, no sé sabe muy bien para qué, lo que hizo que el joven de 27 años hiciera dos transferencias bancarias, cada una por importe de 500 euros. Finalmente, denunció los hechos ante los Mossos.

Bloqueo

La investigación iniciada en Elche permitió poner en relación uno y otro hecho, al comprobar que las transferencias se habían hecho en la cuenta de la “mula”, que es quien había ido a la Comisaría ilicitana a poner en conocimiento los hechos, después de que se le bloqueara la cuenta bancaria. Además, se investiga si otra denuncia presentada en Vigo, y en el que la “mula” era una mujer también podría estar relacionada con estos hechos. Lo que se está investigando ahora es quién o quiénes pudieron hacer los encargos, de forma que no se descartan más detenciones por estos hechos. De momento, el hombre de 61 años ha sido arrestado por estafa y blanqueo de capitales, por unas transferencias que comenzaron por un caso de sextorsión.

Alertas

De hecho, la Policía Nacional lleva años alertando de las consecuencias de ser “mula” de dinero, lo que implica que alguien te pide transferir dinero a través de tu cuenta bancaria para luego darle ese importe en efectivo, aunque por ello te pagarán. También avisan de que chantajear a alguien con publicar fotos o vídeos íntimos de carácter sexual enviados en confianza es sextorsión y, por tanto, un delito, y remiten a los consejos de protección que da el Incibe a través de la web https://incibe.es/aprendeciberseguridad/sextorsion.