¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
El despliegue de medios de emergencia aéreos, marítimos y terrestres ha alertado a muchos vecinos
Emergències 112CV ha emitido una nota para advertir a los vecinos sobre el despliegue de vehículos y medios de emergencia en el entorno del aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche y el Puerto de Alicante.
Medios "aéreos, marítimos y terrestres" se han activado alrededor del complejo para realizar un simulacro de accidente aéreo. Desde Emergències 112 se ha avisado de que "si ves vehículos de emergencia por la zona, es un simulacro, no supone riesgo para la población".
Los simulacros aéreos sirven para entrenar a los equipos de emergencia y al personal de vuelo en la respuesta rápida y coordinada ante situaciones críticas, como accidentes o incidentes en vuelo. También permiten evaluar la eficacia de los protocolos de seguridad y mejorar la coordinación entre aeropuertos, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad.
