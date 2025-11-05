Compromís propone que el pabellón inclusivo de Elche lleve el nombre de Sara Marín

La portavoz del grupo municipal Compromís per Elx, Esther Díez, ha anunciado que su formación defenderá en el pleno de noviembre una moción para que el pabellón inclusivo lleve el nombre de la deportista ilicitana Sara Marín, "tal como reclaman miles de vecinos y vecinas del municipio", especifican desde la formación.

Según ha explicado Díez, la propuesta cuenta ya con 1.545 firmas recogidas de forma presencial y 1.577 por vía online, lo que demuestra —ha dicho— “el amplio apoyo ciudadano a una deportista ejemplar y un referente de superación”.

Rechazo a la propuesta del PP

La portavoz ha recordado que “de forma totalmente desafortunada, el alcalde, Pablo Ruz, propuso el pasado pleno nombrar a esta infraestructura Reina Sofía, algo que paralizamos desde nuestra formación y que originó un movimiento ciudadano en el que se reclama que el edificio cuente con el nombre de una deportista ilicitana con gran palmarés”.

Díez subrayó que el espacio público debe servir para visibilizar referentes locales, especialmente aquellos que representan valores de esfuerzo e inclusión. “Como hemos dicho en muchas ocasiones, el espacio público nos ofrece una oportunidad única para visibilizar personas de nuestra ciudad con importantes trayectorias, como es el caso de Sara Marín, que, recordemos, ha sido campeona de España de gimnasia rítmica 17 veces, campeona mundial en 2018 y subcampeona en 2022, además de lograr cinco oros en los Trisome Games”, indicó.

Un reconocimiento a la inclusión y la diversidad

Para Compromís, dedicar este nombre al nuevo pabellón sería un símbolo de inclusión y visibilidad de la diversidad funcional. La portavoz destacó que “tenemos ante nosotros una oportunidad para visibilizar en una gran infraestructura a una persona con síndrome de Down, algo que no ocurre con ningún gran equipamiento de nuestro municipio, por lo que otorgar el nombre a este pabellón inclusivo permite visibilizar la diversidad funcional y trabajar en pro de la inclusión”.

Díez recalcó que la familia de Sara Marín respalda la propuesta, y que el objetivo es reconocer una trayectoria deportiva extraordinaria y un ejemplo de superación personal. “Si bien la iniciativa ha surgido de manera espontánea entre la ciudadanía, su familia está de acuerdo con esta propuesta y esperamos que el resto de grupos municipales tengan a bien aceptar la moción de Compromís, que entendemos que está justificada y es más que justa con una de las grandes deportistas de nuestra ciudad”, declaró.

Compromís reclama mayor apoyo al deporte adaptado

Además, Díez quiso poner en valor el trabajo de otros deportistas locales en disciplinas adaptadas, como María Díez Alberola, Desirée Segarra, Marta Expósito, Fran Lozano, Luis Francisco Paredes o Iván Botella, y subrayó que “el Ayuntamiento tiene que seguir apoyando y visibilizando” a todos ellos.

Desde Compromís per Elx consideran que la moción es una oportunidad para que el pleno municipal reconozca a una de las figuras más destacadas del deporte ilicitano y reafirme el compromiso de la ciudad con la igualdad, la inclusión y el orgullo local.