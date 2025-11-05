Sucesos
Elche huele a quemado pero el fuego estaba a 35 kilómetros
Bomberos y Policía Local reciben decenas de llamadas de ilicitanos que perciben un intenso olor a humo pero no ven llamas ni saben de dónde procede: el foco estaba en el interior
Los Bomberos de Elche han pasado la noche de martes a miércoles en guardia porque la ciudad, pese a que estaba tranquila, apestaba a humo. Tanto, que decenas de vecinos han estado llamándoles porque olía a barbacoa pero no veían los chorizos. Numerosos ciudadanos se han despertado por la intensidad del olor. Incluso algunos han buscado en sus propias casas el foco del hedor, pero ni ascuas ni tizones hallaban.
El caso es que la causa, por lejana, parece irreal. Concretamente estaba a más de 35 kilómetros dirección oeste, en el interior de la provincia. Específicamente en el polígono Finca Lacy de Elda, donde una nave industrial dedicada al curtido de pieles estaba ardiendo con vehemencia. De hecho, el edificio ha quedado totalmente calcinado.
El viento, mensajero invisible
Elche se dormía envuelta en un aroma a quemado que parecía venir de ninguna parte. Algunos señalaban al vertedero de Els Cremats. Durante la madrugada, el aire trajo consigo un olor denso y persistente. Los vecinos, extrañados, abrieron las ventanas, olfatearon la noche y buscaron con la mirada un fuego que no existía.
Las llamadas comenzaron a sonar en el Parque Comarcal de Bomberos y en la Policía Local. Todos preguntaban lo mismo: “¿Dónde arde?”. Pero Elche no ardía. El fuego estaba lejos, en Elda.
El viento de Poniente fue el causante de que el olor volara tan lejos. Ese viajero incansable que cruza montes, valles y palmerales llevó hasta Elche la huella del incendio: su olor. Durante toda la noche, los ilicitanos vivieron un incendio sin llamas. Las terrazas, los patios, los balcones... todo quedó envuelto en un perfume leve, mezcla de cuero, humo y madrugada.
Un amanecer de humo y calma
Con la primera luz del día, el olor comenzó a disiparse. Elche amaneció tranquila, aún con la memoria impregnada de ese extraño perfume de ceniza lejana. El día siguió su curso, claro y sereno, y la ciudad recobró su olor habitual a palmeras y rutina. Pero en la memoria del amanecer quedó grabada la sensación de haber vivido —por unas horas— un incendio sin fuego, una noche en que el viento encendió la imaginación de toda una ciudad.
