Vox pone trabas al PP para aprobar el presupuesto de 288 millones para Elche en 2026

El equipo de gobierno de PP y Vox sigue sin cerrar el presupuesto para 2026, pese a que hace casi un mes el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Hacienda, Francisco Soler, ofrecieran las líneas maestras, como que habría 40 millones de euros para inversión, y fijaron el monto en 288 millones de euros, "la cifra más alta de la historia", apuntilló el regidor. Ese día no estaba junto a ellos la portavoz de Vox, Aurora Rodil, lo que no era baladí. Fuentes de la formación aseguran que ni entonces ni ahora, y ha pasado casi un mes, hay un principio de acuerdo. El problema de la negociación se centra en el destino de algunas de las partidas o su desaparición siguiendo con las políticas de la formación.

Quizá ello explique que Ruz y Soler solo dijeran que iban a ofrecer las "líneas generales" y que las cuentas se iban a regir por un "principio de prudencia", que al parecer es la cuestión en la que más insisten los socios del PP, pero también en un cambio en algunas de las políticas de gasto que lleva a cabo el regidor y sus concejales con las que, de puertas adentro, no están de acuerdo. Que hay diferencias se sabe desde julio, cuando Samuel Ruiz tomó las riendas de la dirección política de la formación tras conocerse que el pregón de este año iba a darlo Vaquerizo, lo que acabó con los tres ediles ausentes del arranque de Fiestas de Agosto.

Presentación de los presupuestos de 2025 al Consejo Social de la Ciudad, de espaldas, Soler y Ruz / Áxel Álvarez

El cambio de rumbo, después de dos años de muchos halagos, ha sentado como un jarro de agua fría al regidor. Para ver las prisas que tenía por cerrar este año el presupuesto, también con ello para acallar críticas sobre su gestión, el de 2024 se presentó el 11 de diciembre de 2023 y se aprobó once días más tarde, el 22 de diciembre; el de 2025, el 9 de diciembre de 2024 y se aprobó también al cabo de once días, el 20 de diciembre. El de 2026 se presentó el pasado 7 de octubre y sigue sin acuerdo y nadie pone como excusa el ciberataque. En julio Ruz dijo a sus concejales que quería el presupuesto aprobado a finales de noviembre para que entrara en vigor el 1 de enero de 2026, lo que debería ser una obligación siempre, pero que nunca o casi nunca se ha cumplido por equipo de gobierno. Para ello, la sesión plenaria debe celebrarse un mes antes para que cumpla los plazos de publicación y reclamaciones hasta su entrada en vigor. Pero antes hay que presentarlo a la oposición en la Comisión de Hacienda, llevarlo a junta de gobierno y salvar las enmiendas. Una carrera de obstáculos. La Comisión de Hacienda de este mes está prevista para el 18 de noviembre, seis días antes de la sesión plenaria, el día 24. Y, aunque existe la posibilidad de celebrar con carácter extraordinario sesiones de estos tres trámites, Vox y PP , por primera vez en dos años y medio, siguen sin un acuerdo próximo.

Pero además hay asuntos sin cerrar, como el Capítulo 1 (Personal), donde tampoco hay acuerdo con la Junta de Personal sobre cuándo y cómo entrará en vigor la Carrera Profesional, lo que tiene que reflejar el documento, o pendientes de ajustes del contrato programa que paga la Generalitat Valenciana, que ha dado problemas de financiación. Sin ir más lejos, a comienzos de este año, lo que dejó en la calle a 130 trabajadores y temblando las oficinas en las que prestaban servicios. Algo de ello apuntó la concejala socialista, Patricia Macià en el último pleno. El edil Juan de Dios Navarro, responsable de Recursos Humanos, aseguró este miércoles al diario que es muy optimista para llegar a un acuerdo con la junta de Personal sobre la Carrera Profesional, algo que también le exigen al menos dos sentencias judiciales.

Préstamo

Pero hay más cosas por resolver. La comparecencia de Ruz y Soler para hablar del presupuesto se produjo cuatro días después de conocer que Elche se había quedado fuera de las ayudas europeas EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local). El gobierno local preveía ingresar por ello 12 millones de euros para completar la financiación de proyectos valorados en 20 millones de euros (la subvención máxima era del 60 %), aunque la cifra real del coste es mucho mayor y se contaba con ese dinero para sacarlos adelante y ejecutarlos antes de las elecciones, presentando con ello una baza electoral de gestión pública. Iniciativas tan anunciadas y comprometidas por el regidor con los vecinos como la remodelación de los dos mercados del barrio de Carrús (Plaza Barcelona y Plaza de Madrid) o el centro sociocultural de Jayton. A falta de ayudas las primeras fórmulas apuntan a soluciones imaginativas, como han sido aplazar otros proyectos a 2027 de subvenciones de Diputación, como ha sido para la remodelación de zonas de juegos en parques y jardines o la reforma de la calle Curtidores, que suman 1,3 millones de euros, dinero que servirá para arrancar el proyecto sociocultural.

El centro sociocultural de Jayton se pagará con préstamo, aseguró Ruz hace algunas semanas / INFORMACIÓN

En cualquier caso, el concejal Soler admitió que, tras la pérdida de los EDIL, haría falta algún suplemento en forma de préstamo para cuadrar los ingresos y gastos, sin querer dar las cifras, aunque un mes antes, en septiembre, en el informe propuesta que se elevó al Ministerio de Hacienda sobre por dónde iría el presupuesto de 2026 se decía que se pediría un préstamo de 25,9 millones de euros para llegar a esos 288 millones de euros de gasto. Es decir, se dio esa cifra de préstamo un mes antes de saber del fracaso con la ayuda europea. El edil de Hacienda, y esto también habrá supuesto otro trastoque presupuestario, ha tenido que proceder a un nuevo ajuste de partidas para el próximo año para ver de dónde salen parte de estos 12 millones de euros de ayudas que no llegarán. Al ser proyectos que superan el año de ejecución, se podrán pagar ya con el presupuesto de 2027. Una fuente municipal restó importancia a esa cifra de préstamo de 25,9 millones de euros, dando a entender que no tiene valor, que se facilita al Ministerio de Hacienda para cuadrar el presupuesto, que no es más que una previsión que no se tiene que ejecutar ni solicitar. Pero ahí está.

El PSOE ha encontrado en las cuentas y el gasto el principal caballo de batalla para cuestionar las políticas económicas de PP y Vox. Mientras, Pablo Ruz tiene en Francisco Soler el principal parapeto frente a estas acusaciones. Los socialistas "pinchan" en las cuentas y a finales de septiembre la edil Macià recordó que en menos de un año, el gobierno de Ruz había solicitado 30 millones de euros en dos préstamos, lo que achacó a la "mala gestión" del regidor, añadiendo que además se había gastado 10 millones de euros de los 27 millones de los remanentes de Tesorería en conceptos que no estaban permitidos por el Plan Económico Financiero (PEF) -apuntó a los remanentes de Tesorería- al que está obligado el Ayuntamiento de Elche por el descuadre de 8,5 millones de euros del cierre del presupuesto de 2024 entre ingresos y gastos. De poca explicación valió a los socialistas que, como contestación, Soler dijera que, aunque el endeudamiento era del 26 % el real solo era del 13 % porque´aún no se haya dispuesto de buena parte del dinero. Algo que, tarde o temprano, sucederá.