Elche contará con retén fijo sanitario en la Ciudad Deportiva y ambulancia para eventos

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado el proceso de licitación del nuevo contrato de servicios de asistencia y transporte sanitario, que incluirá mejoras como la recuperación del retén fijo en la Ciudad Deportiva —cerrado desde 2017— y la incorporación de una ambulancia de intervención rápida capaz de actuar en menos de cinco minutos.

Según explicó la concejala de Sanidad, Inma Mora, este proyecto “nace desde el compromiso de este gobierno municipal con la mejora de la asistencia sanitaria en todos los eventos organizados en Elche, desde cualquier ámbito, y más teniendo en cuenta que Elche será en 2026 la Capital Mediterránea del Deporte y acogerá numerosos eventos”.

Un presupuesto ampliado y nuevos servicios

El actual contrato, que finaliza en abril de 2026, será sustituido por un nuevo servicio con un presupuesto base de licitación de 305.543 euros el primer año, frente a los 190.000 del actual, y posibilidad de prórroga por cuatro años más. Con esta ampliación, el Ayuntamiento busca garantizar una cobertura sanitaria más completa y moderna durante cualquier actividad deportiva, cultural o festiva del municipio.

Entre las principales novedades destaca el retén sanitario fijo en la Ciudad Deportiva, un recurso que, según recordó Mora, “está sin funcionar desde el año 2017”. Este punto de atención “contará con un enfermero de manera fija para dar la primera intervención asistencial ante cualquier accidente o esa primera atención hasta la llegada de los servicios de emergencias”, detalló la edil.

Las ligas de fútbol federadas o locales se celebran los fines de semana en la ciudad deportiva de Elche / Matías Segarra

Cobertura sanitaria coordinada en toda la ciudad

El retén funcionará de lunes a viernes en horario de tarde y noche, los sábados durante todo el día y los domingos por la mañana, en coordinación con las áreas de Deportes y Emergencias. Además, la ambulancia se ubicará estratégicamente en la ciudad para “llegar a cualquier intervención en un período máximo de cinco minutos ante la celebración de cualquier evento”, subrayó Mora.

Este sistema permitirá reducir los tiempos de respuesta y garantizar una atención inmediata en situaciones de emergencia, especialmente durante competiciones y concentraciones deportivas, conciertos o fiestas locales.

Vehículo de intervención rápida y hospital de campaña

El nuevo contrato también introduce un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), compuesto por un técnico sanitario, un médico y un enfermero, con capacidad para “actuar in situ ante cualquier tipo de emergencia que se presente, hasta la llegada de la ambulancia para el traslado del paciente a centro sanitario si fuese necesario”.

Además, el servicio dispondrá de un hospital de campaña que se podrá instalar ante cualquier evento que lo requiera, reforzando así la atención sanitaria preventiva y de urgencias durante grandes citas públicas.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Elche refuerza su red de respuesta sanitaria y consolida su apuesta por una ciudad más segura y preparada, especialmente en un año clave en el que será Capital Mediterránea del Deporte 2026.