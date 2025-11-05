Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Expofiesta llega a IFA: fechas, horarios y expositores de la Feria Nacional de las Fiestas Populares

La entrada es gratuita y en ella participarán expositores de todo tipo: ballets, carrozas, iluminación y sonido, trajes regionales, alquiler de trajes, bandas de música, etc.

Así fue Expofiesta en 2024

O. Casado

Para los amantes de las fiestas populares llega una de las fechas marcadas en rojo en el calendario: Expofiesta. La 29 edición de la Feria Nacional de las Fiestas Populares tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en IFA.

En estos tres días, la feria reunirá a asociaciones festeras de la provincia y empresas y servicios del mundo festero como ballets, grupos de danza y teatro de calle, carrozas, iluminación y sonido, grupos para espectáculos, comparsas de moros y cristianos, trajes regionales, tejidos y calzado especial, disfraces, alquiler de trajes, organización de boatos y desfiles, bandas de música y cornetas, asociaciones, Comisiones de Hogueras y Barracas, etc. 

En este enlace se pueden consultar todos los expositores que participarán en Expofiesta.

El horario es viernes y sábado de 10.30 a 21.00 horas y el domingo hasta las 17.00 horas y no es necesaria inscripción ya que la entrada es gratuita.

