Expofiesta llega a IFA: fechas, horarios y expositores de la Feria Nacional de las Fiestas Populares

Para los amantes de las fiestas populares llega una de las fechas marcadas en rojo en el calendario: Expofiesta. La 29 edición de la Feria Nacional de las Fiestas Populares tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en IFA.

En estos tres días, la feria reunirá a asociaciones festeras de la provincia y empresas y servicios del mundo festero como ballets, grupos de danza y teatro de calle, carrozas, iluminación y sonido, grupos para espectáculos, comparsas de moros y cristianos, trajes regionales, tejidos y calzado especial, disfraces, alquiler de trajes, organización de boatos y desfiles, bandas de música y cornetas, asociaciones, Comisiones de Hogueras y Barracas, etc.

En este enlace se pueden consultar todos los expositores que participarán en Expofiesta.

El horario es viernes y sábado de 10.30 a 21.00 horas y el domingo hasta las 17.00 horas y no es necesaria inscripción ya que la entrada es gratuita.