Expofiesta llega a IFA: fechas, horarios y expositores de la Feria Nacional de las Fiestas Populares
La entrada es gratuita y en ella participarán expositores de todo tipo: ballets, carrozas, iluminación y sonido, trajes regionales, alquiler de trajes, bandas de música, etc.
Para los amantes de las fiestas populares llega una de las fechas marcadas en rojo en el calendario: Expofiesta. La 29 edición de la Feria Nacional de las Fiestas Populares tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en IFA.
En estos tres días, la feria reunirá a asociaciones festeras de la provincia y empresas y servicios del mundo festero como ballets, grupos de danza y teatro de calle, carrozas, iluminación y sonido, grupos para espectáculos, comparsas de moros y cristianos, trajes regionales, tejidos y calzado especial, disfraces, alquiler de trajes, organización de boatos y desfiles, bandas de música y cornetas, asociaciones, Comisiones de Hogueras y Barracas, etc.
En este enlace se pueden consultar todos los expositores que participarán en Expofiesta.
El horario es viernes y sábado de 10.30 a 21.00 horas y el domingo hasta las 17.00 horas y no es necesaria inscripción ya que la entrada es gratuita.
- El centro financiero de Elche se desmorona
- Elche inaugura el centro sociocultural de San Antón-Travalón con una inversión de 1,5 millones
- El Euromillones reparte más de 405.000 euros en Elche al único acertante en España
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- ¿Está en peligro el cantueso del Pantano de Elche?
- El ciberataque como 'excusa recurrente': Denuncian el impago de atrasos y productividades a funcionarios de Elche
- La Acequia Mayor de Elche pide rebajar el grado de seguridad de la presa a los 30 años de la pantanada
- El fantasma de la biblioteca de Elche: el testimonio registrado por la UMH que nadie logra explicar