Dos mil piezas forman la pasarela que unirá un barrio dividido por las vías del tren en Elche

El Ayuntamiento de Elche ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de la construcción de la pasarela peatonal que unirá dos zonas del mismo barrio de Elche, el E-4 y el E-20, sobre las vías del tren, que utiliza principalmente la línea de Cercanías Alicante-Murcia. El concejal de Contratación, Claudio Guilabert, ha acudido a la empresa murciana que se está encargando de la construcción de cada una de las piezas, y hay cerca de 2.000, que tendrán que ensamblarse previamente a su traslado a Elche.

A través de un comunicado de Prensa, el concejal ha asegurado que "la estructura que ya se encuentra al 90% de su producción"; es decir, que ha entrado en su última fase. El Ayuntamiento de Elche compromete 2,7 millones de euros públicos para evitar a los vecinos un largo rodeo y, al mismo tiempo, cumplir una promesa electoral largamente demandada por los residentes en ambas zonas. "Esta infraestructura que va a unir nuestro querido barrio de Altabix supone una inversión que este gobierno municipal ha asumido con el compromiso de satisfacer una reivindicación histórica de los ilicitanos”, destacó Guilabert.

Piezas que se ensamblarán para la pasarela de Altabix, en Elche / INFORMACIÓN

Ensamblaje

El alcalde Pablo Ruz y el propio concejal visitaron hace un par de meses los trabajos de preparación que se están realizando en la zona donde se tiene que colocar la pasarela de forma que esta llegue desmontada, pero por grandes piezas, para hacer el ensamblaje en el menor tiempo posible, sin dificultar el tráfico ferroviario y evitando cualquier peligro que suponga algún riesgo del corte de este servicio de transporte.

En teoría, desde que las piezas lleguen a Elche los trabajos no deberían durar más de una semana. Las obras sobre el terreno comenzaron después del verano por ambos lados de las vías férreas, levantando las bases de hormigón, para que después las grúas instalen la pasarela. La empresa pública ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) está vigilando toda la ejecución y tardó mucho más de lo que el Ayuntamiento de Elche esperaba en dar las autorizaciones para el inicio de los trabajos. El pasado mes de febrero, ADIF exigió la paralización de los trabajos por falta de permiso, que aún estaba en trámite, lo que generó una agria polémica entre ambas administraciones. Pablo Ruz llegó a negar una denegación de permiso por parte del organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

Diseño del entorno urbanizado junto a la futura pasarela de Altabix en Elche / INFORMACIÓN

Invertir

Claudio Guilabert subrayó que “este es el camino, el de seguir invirtiendo para mejorar y modernizar las infraestructuras de nuestro municipio”. Según el proyecto adjudicado en octubre de 2024 a la mercantil Pavasal, con un plazo de ejecución de 12 meses, la pasarela consistirá en un tablero de 5,5 metros de ancho por 44 metros de largo que se elevará siete metros sobre el trazado del tren y salvando también los desniveles del terreno. Además, el Ayuntamiento de Elche anunció que, además de la pasarela, los trabajos se verán acompañados de un ajardinamiento y adecuación del entorno, en la zona norte, así como la mejora del entorno del jardín Maestro Ildefonso Cañizares. Antes de finalizar el año el proyecto tiene que ser una realidad.