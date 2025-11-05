Recuperación de un patrimonio centenario de los regantes en pleno campo de Elche

Conservar el patrimonio permite recordar el pasado para avanzar en el futuro teniendo bien presentes las raíces y la identidad. Hasta el punto de que, conscientes de este extremo, desde la comunidad Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura han optado por llevar esta máxima hasta las últimas consecuencias en Elche, de manera que si primero decidieron recuperar la Casa Bañuls y el Albergue de Cazadores, ahora van a hacer lo propio con la tradicional Casa de Vistabella, enclavada en el parque natural de El Hondo, en pleno Camp d’Elx.

Roque Bru y José Vicente Martínez, junto a la Casa de Vistabella, en El Hondo, con un estado muy deteriorado. / Jose Navarro

En estado de abandono

Primero, hace dos años, justo coincidiendo con el arranque del mandato de Roque Bru al frente de la comunidad de regantes, se comenzó con la Casa Bañuls, una construcción que tenía los techos en mal estado y que presentaba riesgo de caída. Así las cosas, se cambiaron las vigas y se rehabilitó la fachada. “Fue de las primeras actuaciones, nada más entrar, y se utiliza como almacén”, rememora el propio Bru, junto al gerente de la comunidad, José Vicente Martínez. “Uno de los objetivos que tenemos es el mantenimiento y la conservación del patrimonio, como casas e infraestructuras en general, incluidos los canales y los caminos, ya que había algunos en estado de abandono, con matorrales y malas hierbas que se acaban convirtiendo en un foco de animales silvestres que perjudican a estas instalaciones”, añade Roque Bru.

Un detalle del interior de la Casa de Vistabella. / Jose Navarro

La Mujolada

A continuación, a mediados del año pasado, llegó el turno del denominado Albergue de Cazadores, que tenía problemas de humedades. Una reparación que ha permitido que, una década después, se recupere la tradicional Mujolada con el Misteri, aunque antes se hacía en la Casa de Vistabella y ahora ahí, y que se vaya a hacer lo propio en breve con la Venida de la Virgen, coincidiendo con la inminente celebración de las fiestas patronales de invierno de Elche.

La basura que se acumula en el interior de la Casa de Vistabella. / Jose Navarro

En Derramador

Con estos puntos de partida, el siguiente paso ahora es la Casa de Vistabella, un edificio histórico situado en la pedanía de Derramador, junto al parque natural de El Hondo, que, en la actualidad, se encuentra en un estado de deterioro evidente, pero que, como recuerda el gerente, “fue clave en los orígenes del sistema de Riegos de Levante y en la gestión de los embalses y canales que transformaron el paisaje agrícola del sureste peninsular”. Una rehabilitación con la que se quiere comenzar a principios del año que viene y que, a juicio de los responsables de los comuneros, “permitirá preservar un legado singular de la cultura del agua y, al mismo tiempo, dotar al territorio de un nuevo recurso educativo y cultural sobre patrimonio hidráulico y agricultura”.

Un detalle del estado en el que se encuentra la Casa de Vistabella, en El Hondo. / Jose Navarro

Un aula en el parque natural

De hecho, lo que se busca con el acondicionamiento de la Casa de Vistabella es que se pueda convertir en un aula del parque natural de El Hondo, abierta a visitas escolares, talleres y jornadas técnicas, poniendo en valor la labor de los agricultores en la creación de este paraje, con un espacio expositivo y de divulgación sobre el patrimonio hidráulico de Riegos de Levante y de la importancia de El Hondo para los cultivos y la biodiversidad. Además, se está planteando la posibilidad de que sea el punto de inicio de un posible sendero interpretativo que una El Hondo con la desembocadura del río Segura, conectando infraestructuras verdes y fomentando el turismo sostenible, al tiempo que se pasa por algunos de los enclaves fundamentales para Riegos de Levante. “El proyecto apuesta por una restauración respetuosa con la arquitectura original, recuperando muros, cubiertas y carpinterías tradicionales”, subrayan desde la comunidad de regantes.

La maleza acumulada en los alrededores de la Casa de Vistabella. / Jose Navarro

Por obra de los agricultores

No en vano, El Hondo es un parque natural de 2.387 hectáreas creado a principios del siglo pasado en la antigua Albufera de Elche por los propios agricultores. La función principal de estos embalses era y sigue siendo ser una reserva de agua para el regadío de 30.000 hectáreas de cultivos. Entre otras cosas, porque, como detalla Roque Bru, “sin las aportaciones de los sobrantes del Segura de los regantes, el paraje no existiría. Son dos lagunas artificiales que han permitido crear el ecosistema que conocemos, gracias al esfuerzo de los agricultores, que son los que elevan el agua”. Y precisamente eso es lo que se quiere explicar en ese centro de interpretación que se quiere poner en marcha.

Hasta 22.000 comuneros de 16 municipios La Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura agrupa a ocho comunidades de base distribuidas en 16 municipios, 22.000 comuneros, 25.000 hectáreas, 250 kilómetros de conducciones y canales, diez estaciones de bombeo, seis puntos de captación agua, y una concesión de agua del trasvase, en este caso, del Tajo-Segura.

Fondos europeos

La intervención, según los cálculos que hacen desde Riegos de Levante, necesitaría una inversión cercana a los 140.000 euros, pero aspiran a financiar 100.000 euros a través de los fondos europeos Leader gestionados por el Grupo de Acción Local (GAL), que se deben resolver en breve, lo que permitiría llevar el inicio de las obras al primer tramo de 2026. “La rehabilitación de la Casa Vistabella tendrá un impacto positivo en la conservación del patrimonio cultural. Su integración en el Parque Natural de El Hondo refuerza la compatibilidad entre los usos agrícolas tradicionales y la preservación de ecosistemas únicos”, destacan desde la comunidad. “Este patrimonio acaba derruido si no se interviene, cuando, además, y más allá del valor económico, también hay un valor patrimonial y sentimental, con más de 100 años”, agrega Roque Bru, quien explica que en una asamblea ya se dio autorización hace un tiempo para actuar sobre los tejados para que no acabaran derruidos, pero con las ayudas europeas se podrá hacer una intervención de más calado.

El Canal Principal de Riegos de Levante. / Jose Navarro

Otras obras

Junto a la actuación en Vistabella, también se están acometiendo obras, gracias a una aportación de 500.000 euros de la Generalitat, en un tramo del Canal Principal, en el entorno de la primera elevación en San Fulegncio, así como en la puerta sur de El Hondo, en el Azarbe del Robatori y hasta cerca de Vistavella, en este caso con otra ayuda del Consell de 2 millones de euros. “Lo que se quiere es poner en valor y conservar el patrimonio, mejorar la calidad del agua, minimizar los riesgos en caso de lluvias torrenciales, y mejorar el ecosistema medioambiental”, concluyen el presidente y el gerente de Riegos de Levante.