El PSOE insta a Ruz a una revisión urgente de los criterios que niegan ayudas a la tasa de basura

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Elche, Mariano Valera, ha instado este miércoles al alcalde Pablo Ruz a “rectificar el criterio con el que se están denegando las bonificaciones de la tasa de basura” a personas en situación de extrema necesidad. Según el edil, los actuales criterios “burocráticos” están dejando fuera a familias vulnerables que deberían beneficiarse de la ayuda municipal.

Valera ha denunciado que la normativa vigente solo concede la bonificación si todos los miembros del hogar son jubilados, lo que, en su opinión, “impide que muchos hogares que no cumplen con los requisitos específicos de jubilación puedan acceder a la bonificación, generando más vulnerabilidad entre las familias que ya se encuentran en una situación de necesidad”.

Casos desestimados y falta de flexibilidad

El portavoz socialista se mostró especialmente crítico con los casos de denegación a familias con personas dependientes o con discapacidad reconocida. “Como uno de los casos que hemos analizado de un hogar con dos personas: una con un 65% de discapacidad y dependencia reconocida y la otra que cobra un subsidio para mayores de 52 años. Ambas juntas no llegan a los ingresos mínimos y la solicitud les fue denegada”, explicó.

Presentación en Elche de la nueva maquinaria para el servicio de recogida de basuras / Antonio Amorós

Para Valera, esta situación es inaceptable: “Esto va de cuidar, no de poner trabas”. En este sentido, propone una reforma urgente de los criterios de evaluación, de manera que se valore la renta y la situación de dependencia en lugar de centrarse únicamente en la jubilación.

Propuestas socialistas para una gestión más justa

Entre las medidas concretas que plantea el edil, destacan la creación de una ventanilla rápida para los casos de dependencia acreditada, así como la publicación trimestral de los expedientes denegados y los motivos que han llevado a su rechazo. Según Valera, con estas acciones se fomentaría la transparencia y la equidad en la gestión de las ayudas municipales.

“Modificar el criterio para que se valore la renta y la dependencia, en lugar de centrarse únicamente en la jubilación, implementar una ventanilla rápida para los casos que cuenten con dependencia acreditada y fomentar la transparencia publicando trimestralmente cuántas solicitudes se han denegado y las razones detrás de cada decisión”, detalló el portavoz socialista.

Críticas al gobierno local de PP y Vox

El concejal ha pedido a Pablo Ruz y al equipo de gobierno que revisen el sistema “para aplicar un criterio más justo y humano”. En caso contrario, advirtió que “desde el Partido Socialista seguiremos luchando para que se valore de manera adecuada cada solicitud y no se deje atrás a nadie”.

Valera también ha criticado el discurso social del ejecutivo local: “El gobierno de PP y Vox no puede seguir afirmando que su presupuesto es ‘el más social de la historia’ cuando está dejando fuera a las familias que más necesitan de la acción social del Ayuntamiento”. Y añadió: “Este tipo de criterios burocráticos no responden a una gestión que mire por los más vulnerables, al contrario: los perjudica”.

Desde el PSOE de Elche se insiste en que la Junta de Gobierno Local debe revisar con urgencia el sistema para evitar que la ayuda se convierta en un privilegio limitado a un único perfil social.