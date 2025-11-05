La UME saca músculo en Elche

A la UME, la Unidad Militar de Emergencias, hay que verla como este miércoles a Elche, en exhibiciones y no en activo porque es síntoma de catástrofes a las que acude a salvar vidas. Los alrededores del Centro de Congresos han sido ocupados por vehículos que utiliza, como cuerpo especializado en la gestión de grandes desastres naturales y emergencias civiles. Los ciudadanos se pueden acercar a verlos y a escuchar una conferencia que cerrará la actividad, a partir de las 18 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, donde disertará el comandante Manuel Párraga disertará sobre “Gestión en las catástrofes: una responsabilidad compartida, la UME”.

El despliegue hoy en Elche corre a cargo del Batallón de Intervención en Emergencias III, con sede en Bétera, que es responsable de la seguridad civil en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. Párraga explicará con detalle qué es la UME, sus capacidades, su modo de activación y las operaciones nacionales e internacionales en las que ha participado, con una presencia activa en la dana de Valencia. La labor de la unidad se extiende por todo tipo de catástrofes, incendios forestales, inundaciones o terremotos. Párraga relatará el trabajo coordinado que realiza la UME con otras instituciones civiles y militares, así como su papel clave en situaciones donde la rapidez y la cooperación resultan decisivas. El acto ha contado con la organización de la Subdelegación de Defensa, en la persona del ilicitano Juan Navarro; y la colaboración del Ayuntamiento ilicitano, representado por el concejal de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro.

Colegios

Durante la mañana, los efectivos de la UME están además realizando una actividad educativa en centros escolares del municipio, acercando a los más jóvenes los valores de solidaridad, disciplina y servicio público que caracterizan al cuerpo. Igualmente, algunos colegios han organizado excursiones al Centro de Congresos para conocer la UME. El edil Juan de Dios Navarro explicó que la jornada parte del llamamiento municipal a la subdelegación de Defensa de Alicante para "hacer difusión de la cultura de defensa y como parte de las Fuerzas Armadas". El comandante Párraga destacó la labor que prestan, "estamos al servicio de los ciudadanos y queremos dar a conocer cuál es nuestro trabajo también. Es importante que la ciudadanía sepa al final que tiene a su UME y qué hacemos".

Sobre la dana de Valencia, donde tuvo una intervención activa la UMH, fue parco en palabras "estamos en la fase todavía de reconstrucción y estamos en la época de sacar lecciones identificadas para luego estudiarlas y poder sacar las lecciones aprendidas, que será lo bueno y lo que quedará de memoria para futuras intervenciones". La UME envió a Valencia de octubre a marzo, cuando finalizó su misión, a más de 8.500 militares. "Nos acoplamos al plan a través de la activación de la Comunidad Autónoma y en el momento que ya no somos necesarios ni imprescindibles, nos desactivan y y volvemos a nuestra base".