La UNED de Elche inicia el curso con un 8 % más de alumnos

La Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED de Elche ha anunciado este miércoles que abre oficialmente el curso académico 2025/26 con un incremento del 8,4 % en el número de matriculados, alcanzando los 3.725 alumnos en sus distintas titulaciones. A ellos se suman cerca de 900 estudiantes pertenecientes a las Aulas de Mayores de Elche, Elda y Torrevieja.

El acto de inauguración tendrá lugar este jueves, 6 de noviembre, a las 19 horas, en el Aula Magna de la institución académica, y contará con la presencia del vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés Sanz. Durante la ceremonia se hará entrega de los diplomas acreditativos a los recién titulados que concluyeron sus estudios en septiembre.

Lección inaugural sobre la Dama de Elche

La lección inaugural correrá a cargo de Martín Almagro Gorbea, catedrático de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid y exdirector del Museo Arqueológico Nacional, donde se conserva el célebre busto ibérico. Su conferencia versará sobre la Dama de Elche, tema al que el profesor dedicará las últimas investigaciones que ha realizado sobre esta pieza icónica del mundo ibérico.

El evento contará, además, con la participación de la edil de Educación, María Bonmatí, el diputado provincial Juan de Dios Navarro, el director del centro, Francisco Escudero, y el secretario de la institución, Rafael Valdivieso, junto al citado vicerrector. Según Escudero, la apertura “servirá para dar oficialidad al nuevo curso 2025/26” y rendir homenaje a quienes han completado su formación universitaria.

Apertura del curso de la UNED de Elche en el año 2024 / Áxel Álvarez

Crecimiento y oferta académica

El centro ilicitano ofrece 30 titulaciones de grado, además de Másteres, dobles grados, cursos de idiomas y el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. La UNED de Elche destaca por su modelo educativo flexible, que facilita la formación superior a personas con distintas situaciones laborales o familiares.

Los responsables del centro subrayan que su crecimiento se debe a “la calidad docente y la cercanía del equipo académico”, así como a la consolidación de los programas de formación no reglada dirigidos a los mayores, con cerca de 300 alumnos en cada sede.

Extensión universitaria y compromiso cultural

Entre las actividades de extensión universitaria previstas para este curso continúan las actuaciones del Coro y la Orquesta de Cámara de la UNED, que ofrecerán próximamente sus conciertos de Navidad. Además, se celebrará la quinta edición del ciclo de Cineforum universitario para la formación en valores, una iniciativa organizada en los cines Odeón en colaboración con el Ayuntamiento de Elche. En total se proyectarán ocho películas con debate posterior, a razón de una sesión mensual hasta mayo de 2026.

Universidad pionera en la ciudad

La UNED de Elche, fundada en el verano de 1976, es la universidad decana de la ciudad y celebrará su 50 aniversario el próximo año. Por sus aulas han pasado miles de trabajadores y personas que, de otro modo, no habrían accedido a una educación superior.

En España, la UNED tiene 160.000 alumnos y 62 centros asociados, además de contar con 24 sedes internacionales en América, Europa y África. La institución se define como la “Universidad Social de España”, por su vocación de accesibilidad e inclusión. Su modelo educativo abierto continúa siendo un referente en la formación a distancia y en la integración de estudiantes de todas las edades y condiciones.