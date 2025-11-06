Cáritas visibiliza a los sintecho en Elche

Corazones rojos con mensajes de esperanza, una pancarta sostenida por migrantes y una actuación de danza han acompañado este jueves en Elche al acto "Nadie sin hogar 2025" que Cáritas organizó para dar visibilidad sobre la realidad de las personas sin hogar y reivindicar sus derechos. La iniciativa forma parte de una campaña a nivel nacional que impulsa la ONG ligada a la Iglesia. En Elche hay más de un centenar de personas en esta situación. Durante el acto se leyó un manifiesto.

Participantes en el acto organizado por Cáritas en la Plaça Baix de Elche / Áxel Álvarez

El director de Cáritas Elche, Jaime Pascual, recordó no solo a "estas personas que viven sin hogar, sino a los que viven en otras situaciones de infraviviendas o en centros de acogida". Añadió que "dicen que la economía va muy bien, lo siento, pero la verdad es que hay más personas en situación de vulnerabilidad. El problema de la vivienda, los precios y el alquiler, son casi inasumibles en estos momentos. Aunque tengas un trabajo, es un problema. Luego está el tema de la precariedad laboral. Tener un trabajo no significa poder llegar a final de mes". Añadió que "las personas que viven en calle o que viven en infraviviendas muchas veces son invisibles para nosotros. Hay una frase que me gusta mucho: 'no lo invites a café, párate y tómatelo con él'. Yo creo que esto resume un poco el sentido de una jornada como esta".

Actuación en el acto de Cáritas en Elche / Áxel Álvarez

El acto buscaba hacer un llamamiento a la ciudadanía y a las administraciones para garantizar algo tan esencial como un nivel de vida digno: acceso a una vivienda adecuada, a la salud, a una alimentación suficiente y a una red de protección frente a las adversidades. “Porque sin hogar no significa sin vida, ni sin derechos, ni sin emociones”, recuerda el manifiesto. Cáritas quiso poner rostro a quienes cada día enfrentan múltiples barreras invisibles: personas que trabajan, pero no pueden acceder a una vivienda, migrantes atrapados en la precariedad, mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes extutelados, personas mayores solas, o quienes viven con problemas de salud mental o adicciones. Todos ellos, recuerda la entidad, “también sueñan: con un hogar, con reconocimiento, con pertenecer”.

Dignidad

Bajo el lema “Para. Acércate. Actúa.”, la organización invitó a la ciudadanía ilicitana a detenerse y mirar de frente estas realidades, a romper prejuicios y a implicarse en la construcción de una comunidad más justa y solidaria. “El sinhogarismo no es un problema individual, sino colectivo. El cambio empieza cuando soñamos juntas y juntos”, recogía el texto. Con este gesto simbólico en Elche, Cáritas pretendía recordar que toda persona, tenga o no un hogar, merece vivir con dignidad, y que los sueños de quienes hoy no tienen techo son también los sueños de una sociedad que aspira a ser más humana.