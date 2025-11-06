La compañía de Elche Teatro en Construcción arrasa en el Certamen Nacional María Moliner de Sevilla

La compañía de Elche Teatro en Construcción ha sumado un nuevo éxito con La vigilia del pincel, que se ha convertido en la gran triunfadora del XIII Certamen Nacional de Teatro María Moliner, celebrado en Castilleja del Campo (Sevilla). El grupo se alzó no solo con el primer premio del jurado, sino también con el galardón del público, al obtener el mayor número de votos de los asistentes, y con los reconocimientos a mejor actriz principal —para Estefanía Botella— y mejor actor de reparto, que recayó en Javier Marroquí.

Un momento de la entrega de premios en el certamen celebrado en Sevilla / INFORMACIÓN

Además, la compañía obtuvo nominaciones en otras categorías: Yolanda Pérez Núñez fue candidata a mejor actriz de reparto, y Javier Marroquí y Vera Cosario, a mejor actor y actriz principales, respectivamente. Con estas distinciones, La vigilia del pincel alcanza ya 45 premios nacionales, consolidándose como uno de los montajes más laureados de la escena amateur española.

Regreso a casa con el público ilicitano

El público de Elche podrá disfrutar de esta obra el domingo 25 de enero de 2026, a las 18 horas, cuando La vigilia del pincel suba al escenario del Gran Teatro. Las entradas están ya a la venta a través de la plataforma Vivaticket y en las taquillas del propio teatro. Antes de cerrar su gira 2025, el grupo actuará también el 9 de noviembre en Madrid y el 22 de noviembre en Sevilla capital.

Un momento de la representación de la obra de la compañía de teatro de Elche premiada en Sevilla / INFORMACIÓN

Una historia sobre el valor del arte

Desde su estreno en 2023, La vigilia del pincel se ha representado en veinticuatro certámenes nacionales. El montaje combina humor, danza y música en directo para reflexionar sobre la importancia del arte en la sociedad. La acción transcurre en un museo donde cuadros icónicos como La Gioconda, El Grito, una de las Meninas o Las señoritas de Avignon cobran vida para defender el arte frente a la indiferencia contemporánea.

Cartel de la obra "La vigilia del pincel" que se representará en Elche el próximo enero / INFORMACIÓN

Su director, J. Adrián Rodríguez, reivindica con esta obra “el valor del arte en esta sociedad”.

Un elenco premiado y una escenografía cuidada

El elenco lo integran Roberto Rodríguez, Estefanía Botella Pelegrín, Paco Peraile, Victoria Merino, Bruno Bri Botella, Lucía De Bunder, Vera Cosario y Javier Marroquí, acompañados por Regina Guillén Paredes al piano, Tatiana Maciá con la flauta y Marina Serrano con la viola.

La banda sonora original es obra del compositor José Vera; las coreografías, de Estefanía Botella y Lucía De Bunder; y el vestuario y maquillaje, de Séréna Graziussi y Carlos Maciá, con escenografía diseñada por Antonio Mora.

Quince años de teatro premiado

La vigilia del pincel es el cuarto montaje de Teatro en Construcción, compañía fundada en 2009 que celebra este año su XV aniversario. Con esta producción y las anteriores —Juegos prohibidos, Siete gritos en el mar y Huanita—, el grupo supera los 220 premios nacionales, consolidándose como referente del teatro amateur en España.