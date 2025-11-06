Concentración contra el cierre del Club de Lectura de Casa de la Dona en Elche

Desde la organización del Club de Lectura de Casa de la Dona, cerrado recientemente, invitan a participar en el acto de protesta en apoyo a este espacio el próximo miércoles 12 de noviembre a las 10 horas en la Plaça de Baix. El colectivo de mujeres que integran la iniciativa hicieron público el pasado 17 de septiembre a través de un manifiesto que esta actividad, que se venía desarrollando desde octubre de 2023, había sido eliminada.

La iniciativa invita a llevar libro y silla para ocupar la calle en un acto de club de lectura simbólico: "¡Si nos cierran el club, leeremos en las calles!"

Cartel informativo para la concentración por el Club de Lectura Casa de la Dona en Elche. / INFORMACIÓN

Día de las escritoras... sin las lectoras

La primera protesta tuvo lugar durante el Día de las Mujeres Escritoras, en un acto celebrado en la Biblioteca Central Pedro Ibarra en el que no se tuvo en cuenta a las mujeres que han sacado adelante esta iniciativa para "la foto", pero sí estuvieron presentes miembros del Ejecutivo local conformado por PP y Vox. No obstante, llevaron su protesta al acto permaneciendo en silencio con diversos carteles. Las chicas del club de lectura estaban presentes pero no salen en la foto porque pedimos que no se cierre el club de lectura de Casa de la Dona", relata una mujer en redes sociales a la publicación del Ayuntamiento de Elche y Casa de la Dona.

Reacciones políticas

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Valera, exigió la reapertura del Club de Lectura de Casa de la Dona, criticando que “en estos momentos tan necesarios de reflexión y posicionamiento para el fortalecimiento de las mujeres, individual y colectivamente, se nos priva de un espacio municipal que ocupamos hora y media una vez al mes”.

M. Alarcón

Por ahora, las chicas y mujeres del Club de Lectura no van a cesar su protesta hasta recuperar un espacio donde leer y compartir.