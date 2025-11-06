Economía local
Elche celebra la segunda edición del Congreso Pymelche: ¡Apúntate!
La cita, organizada por el Ayuntamiento y Jovempa, se celebrará el 13 de noviembre con entrada gratuita e inscripción previa hasta completar aforo
El Centro de Congresos de Elche acogerá el próximo jueves 13 de noviembre la II edición del Congreso PYMELCHE, un encuentro promovido por el Ayuntamiento de Elche y JOVEMPA, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca. El evento busca impulsar el emprendimiento local y atraer inversión al municipio.
Un foro para reactivar el espíritu emprendedor ilicitano
El concejal de Promoción Económica, Samuel Ruíz, ha señalado que “este año lo que hemos querido fomentar es el emprendimiento, tanto el juvenil como el general, para devolver a la ciudad el espíritu emprendedor que ha tenido siempre Elche”.
PYMELCHE se consolida así como una jornada de formación, inspiración y networking dirigida a emprendedores, pymes y profesionales interesados en crecer, conectar y transformar sus negocios. La programación incluye mesas redondas y ponencias con expertos que compartirán experiencias y claves sobre el presente y futuro del emprendimiento.
Temas de actualidad y casos de éxito
El Congreso comenzará a las 18.30 horas y abordará cuestiones como las diferencias entre emprender antes y ahora, cómo vender bien o el caso de éxito de la firma ilicitana Hawkers.
Los organizadores subrayan que la iniciativa busca crear un punto de encuentro dinámico entre jóvenes talentos, empresas consolidadas e instituciones comprometidas con el desarrollo económico de la ciudad.
Networking y cierre
Al finalizar la jornada, se ofrecerá un vino de honor acompañado de un espacio de networking, una oportunidad ideal para compartir experiencias, generar nuevas sinergias y establecer contactos profesionales.
Las personas interesadas pueden realizar la inscripción gratuita al evento a través de la web de Pymelche hasta completar el aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro financiero de Elche se desmorona
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- El Euromillones reparte más de 405.000 euros en Elche al único acertante en España
- Profesores de Elche barajan encerrarse en un centro en cuestión de días
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- ¿Está en peligro el cantueso del Pantano de Elche?
- El ciberataque como 'excusa recurrente': Denuncian el impago de atrasos y productividades a funcionarios de Elche
- La Acequia Mayor de Elche pide rebajar el grado de seguridad de la presa a los 30 años de la pantanada