Elche celebra la segunda edición del Congreso Pymelche: ¡Apúntate!

El Centro de Congresos de Elche acogerá el próximo jueves 13 de noviembre la II edición del Congreso PYMELCHE, un encuentro promovido por el Ayuntamiento de Elche y JOVEMPA, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca. El evento busca impulsar el emprendimiento local y atraer inversión al municipio.

Un foro para reactivar el espíritu emprendedor ilicitano

El concejal de Promoción Económica, Samuel Ruíz, ha señalado que “este año lo que hemos querido fomentar es el emprendimiento, tanto el juvenil como el general, para devolver a la ciudad el espíritu emprendedor que ha tenido siempre Elche”.

PYMELCHE se consolida así como una jornada de formación, inspiración y networking dirigida a emprendedores, pymes y profesionales interesados en crecer, conectar y transformar sus negocios. La programación incluye mesas redondas y ponencias con expertos que compartirán experiencias y claves sobre el presente y futuro del emprendimiento.

Temas de actualidad y casos de éxito

El Congreso comenzará a las 18.30 horas y abordará cuestiones como las diferencias entre emprender antes y ahora, cómo vender bien o el caso de éxito de la firma ilicitana Hawkers.

Los organizadores subrayan que la iniciativa busca crear un punto de encuentro dinámico entre jóvenes talentos, empresas consolidadas e instituciones comprometidas con el desarrollo económico de la ciudad.

Networking y cierre

Al finalizar la jornada, se ofrecerá un vino de honor acompañado de un espacio de networking, una oportunidad ideal para compartir experiencias, generar nuevas sinergias y establecer contactos profesionales.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción gratuita al evento a través de la web de Pymelche hasta completar el aforo.