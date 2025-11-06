Fallece el policía nacional y maratoniano ilicitano Norberto Perea

La Comisaría de Elche despedirá este viernes, en el Tanatorio de Carrús, a las 13 horas, a un policía nacional que deja una huella imborrable, a Norberto F. Perea Lifante, quien falleció este miércoles a los 47 años de edad tras años de lucha contra una enfermedad que finalmente le ha vencido. Deja un vacío no solo entre sus compañeros, también entre muchos deportistas que vieron en él un ejemplo, también en su Elche CF por el que sentía pasión. Tanto era su amor por los colores de este ilicitano, que disputaba las carreras con la camiseta franjiverde.

Dos imágenes de la web del agente fallecido / INFORMACIÓN

En el ambiente deportivo era conocido como Norberto ‘Maratón’ y deja una hija. Tenía su propia página web y en ella cuenta su historia: "En 2012 corrí mi primera maratón en Barcelona por una promesa que hice a unos amigos. Tras ese momento, la palabra maratón inundó mi cuerpo de adrenalina y me llevó a realizar mi segunda maratón dos años después. Esta vez era en Madrid y luciendo la camiseta oficial del equipo de mi ciudad, el Elche CF, recientemente regalada (más adelante descubriréis la importancia que tiene a día de hoy mi equipación franjiverde en mi idea del RETO 17+1). Cuando crucé la línea de meta en la capital sentí que era capaz de realizar un nuevo desafío: correr 17 maratones, una por cada Comunidad Autónoma y cerrar el círculo en Barcelona. En todas ellas iré equipado con los colores franjiverdes, representando a mi ciudad". Lideró numerosas causas benéficas y, entre ellas, la carrera Ruta 091 en la que implicó a sus compañeros y que todos los años se disputa, ahora también en su recuerdo.

La presentación del libro del agente que acaba de fallecer / INFORMACIÓN

Libro

En 2022 publicó el libro "Maratón: La Metáfora de mi Vida" en el Aula Plaça de Baix de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Formaba parte de ese Reto 17+1 y la UMH lo apoyaba a través de las ayudas #CompromisoSocialUMH 2022. Aquel día estuvo acompañado por el vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la UMH, Raúl Reina, quien escribió el prólogo de la obra; así como por el comisario de la Policía Nacional en Elche, Pedro Montore. La publicación era la recopilación de las experiencias vividas como runner que se había marcado el objetivo de realizar 17+1 maratones, en las que de cada una de ellas sacara una lección de vida como la humildad, compromiso, valentía, confianza, lealtad, amistad, solidaridad, sonrisas, obsesión, gracias o resiliencia. Su experiencia sirvió al Centro de Investigación del Deporte (CID) de la UMH para valorar su nivel de condición física en el Centro de Investigación del Deporte (CID) de la UMH. Su lema era "no olvides de dónde vienes para saber dónde ir". Descanse en paz.