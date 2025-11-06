Luz verde en Elche a 700.000 euros para la rehabilitación de edificios pendientes de 2024

Las ayudas a la rehabilitación de edificios, correspondientes a 2024, por un importe de 700.000 euros, vieron la luz este jueves en la junta de gobierno después de la aprobación de una modificación -la número 33- del presupuesto para incorporar esta cantidad como remanentes de crédito, explicó la portavoz Inma Mora, quien explicó el retraso por los 16 meses de media que dura la tramitación, algo que aseguró pasa todos los años y que supone que se solape prácticamente un año con el siguiente pues ahora están pendientes las ayudas de 2025. Mora destacó que el gobierno local aumentó la dotación de 500.000 a 700.000 euros este mandato y que tras el trámite de la junta, "se aprobará en breve la resolución de las subvenciones que le corresponden a cada comunidad de vecinos que ha concurrido a esta convocatoria".

En la junta también se desistió de un contrato de consultoría, publicado el pasado 19 de septiembre, para asesorar a la ciudad y que obtuviera el reconocimiento como Capital Europea de Deporte en 2026. El diario ya publicó que el Ayuntamiento pagó 12.000 euros para presentar su candidatura a ACES Europe, el órgano convocante, y, aunque el alcalde, Pablo Ruz, aseguró que este colectivo estaba ligado a la Unesco, el diario no ha encontrado relación ni tampoco, a preguntas de INFORMACIÓN, el propio organismo internacional ha dicho que exista algún tipo de dependencia. Inma Mora dijo que se desiste porque Elche ya conoció que había obtenido el reconocimiento, que a priori tenía que haberse resuelto en 2026 por lo que no tenía sentido para lograr algo que, después de la visita del comité evaluador, ya se tenía. "El comité que evaluaba esta candidatura informó de que la visita que iban a realizar a nuestro municipio se adelantaba. Y por tanto, finalmente se tuvieron que hacer todos los informes sin que el contrato estuviese finalizado". Un ahorro de 29.000 euros que era el precio de licitación.

También se acordó aprobar el expediente de modificación 34 del presupuesto por generación de créditos, pues se incorporan 65.000 euros del canon de la empresa adjudicataria del Mercado Central, que se inauguró este jueves hasta el domingo, además de otros 194.743 euros de subvención del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de programas de prevención de adicciones, de los cuales serán efectivos 60.000 euros este 2025.

Montaje del Mercado Medieval, que reporta 65.000 euros a las arcas municipales de Elche / Áxel Álvarez

Préstamo

En la reunión de este jueves también se acordó la amortización parcial anticipada del préstamo contratado con el Banco Sabadell por un importe de 5 millones de euros, tal y como anunció la pasada primavera el equipo de gobierno como una de las medidas del Plan Económico Financiero (PEF) que tiene que cumplir por el desfase de 8,5 millones de euros entre los ingresos y gastos de 2025. La portavoz recordó que el Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado mes de septiembre un expediente de modificación presupuestaria por créditos extraordinarios por la que se creaba esta partida con la cantidad de 5 millones de euros “con el objetivo de reducir la carga financiera municipal y el gasto en concepto de intereses para el actual y sucesivos ejercicios presupuestarios”. En este sentido, “se considera más conveniente optar por la reducción del importe de las cuotas periódicas de amortización y un ahorro en el pago de intereses durante toda la vida restante de la operación”. Esta carga financiera es de 634.848,79 euros en el pago durante el resto de tiempo que le queda al préstamo del Banco Sabadell. El préstamo se suscribió por 13 millones de euros para los 12 próximos años en 2024.

Furgonetas

Por otra parte, se aprobó la clasificación de ofertas presentadas a la licitación del contrato de suministro de vehículos para la renovación del parque móvil, en concreto dos furgones de intervención para la Policía Local. La Mesa de Contratación propuso como adjudicataria a la mercantil Tecnove SL y el presupuesto es de 208.000 euros.