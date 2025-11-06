Elche vive y celebra la Edad Media hasta el domingo

Elche ha vuelto este jueves a la Edad Media. A las seis de la tarde, el alcalde, Pablo Ruz, daba el pistoletazo de salida al Mercado Medieval, uno de los momentos más esperados del Festival Medieval d’Elx, que este año celebra su trigésima edición. Desde la Glorieta hasta Santa María y por distintas calles, el centro histórico se ha llenado de vida, color y aromas en una primera jornada multitudinaria que marca el inicio de cuatro días de actividad intensa y ambiente festivo.

Entre estandartes, instrumentos de viento y redobles de tambor, a primera hora de la tarde ya estaba lleno de los primeros curiosos, a los que Ruz agradecía su implicación, como la de artesanos y compañías, que hacen posible que cada año Elche se convierta en una ciudad de cuento.

Los espectáculos en la calle del Mercado Medieval atraen a numeroso público estos días al centro de Elche / Áxel Álvarez

Un centenar de puestos y ambiente en cada rincón

Más de un centenar de puestos de artesanía, gastronomía y productos tradicionales se reparten por el casco histórico, ofreciendo desde embutidos, quesos y dulces artesanos hasta joyería, cuero o cerámica. Los mercaderes se mostraban este jueves satisfechos con el arranque y el flujo de visitantes desde primeras horas de la tarde.

“Elche es una de las plazas que todos queremos en el calendario”, aseguraba Luis García, comerciante de joyería. “Aquí la gente responde, es amable, se interesa por los productos y se nota que disfrutan del ambiente”. Otros artesanos, sin embargo, mostraban cierta queja porque algunos compañeros “ya el miércoles, tras montar, se pusieron a vender sin permiso”, cuando la autorización de venta no entraba en vigor hasta el jueves.

Expectación entre los ilicitanos

La afluencia de público fue constante durante toda la tarde. Entre los visitantes habituales no faltó Cristina Marcial, una ilicitana que no se pierde ni una edición. “Vengo todos los años. El miércoles por la noche ya di una primera vuelta, así veo con calma qué quiero comprar antes de que esto se llene”, contaba entre risas mientras observaba los puestos de bisutería.

También los más pequeños disfrutan en este Mercado Medieval de las exhibiciones de cetrería, los talleres infantiles y los espectáculos de animación callejera, que se sucederán hasta el domingo junto a actuaciones musicales y representaciones teatrales. "Hoy nos hemos llevados más sustos que en Halloween", destaca una pequeña junto a su madre. Y es que los personajes que animan el mercadillo los interpretan verdaderos profesionales debidamente maquillados y vestidos. "Parecen salidos de una película de Conan", añade un visitante.

Uno de los personajes del Mercado Medieval de Elche con el que en la inauguración todo el mundo se quería fotografiar / Áxel Álvarez

Entre los puestos "siempre te llevas alguna sorpresa. No suelo venir con una idea preconcebida de lo que quiero comprar, pero cuando te das una vuelta es raro no ver algo que sea interesante", reconoce Xavi Flores, un vecino del campo que este jueves quería "aprovechar que aún no hay demasiada multitud".

Mirando al cielo

La única incertidumbre del fin de semana está en el cielo. Según la Aemet, la tarde y noche del viernes podrían traer lluvias con un 70 % de probabilidad, lo que podría alterar parte de la programación. Aun así, tanto la organización como los comerciantes confían en que “el tiempo dé tregua” y que los ilicitanos sigan acudiendo al centro para disfrutar del ambiente, pues el resto de las jornadas están previstas con temperaturas suaves y cielos despejados.

Espectáculos y cierre con la "Nit Màgica"

El mercado abre sus puertas de 10 a 23 horas hasta el domingo, acompañado de una completa programación de espectáculos. Este viernes llega La leyenda de Ignis, de la compañía Arsalabrasa, con fuego, danza y acrobacias en la Plaça de Baix. El sábado es el turno del concierto Reinos fantásticos: anillos y dragones, y el domingo se pone el broche final con la esperada “Nit Màgica”, el tradicional correfoc de Xarxa Teatre que recorrerá las calles del centro histórico entre fuego, ritmo y participación ciudadana.