El alcalde de Elche carga contra la CHJ por exigir la limpieza del barranco del Grifo bajo amenaza de sanción

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha criticado con dureza la última notificación remitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la que se exige al Ayuntamiento la retirada inmediata de basura y escombros del barranco del Grifo y se advierte de posibles sanciones económicas si no se acomete la limpieza en un plazo breve.

El escrito, fechado el 3 de octubre pero recibido por el consistorio este jueves, señala que los técnicos de la Confederación han detectado “determinados vertidos” en el cauce y reclama su eliminación “a la mayor brevedad posible”. En caso contrario, la administración estatal podría iniciar un procedimiento sancionador por incumplimiento de sus requerimientos.

Ruz ha mostrado su malestar por el tono del documento y por lo que considera una “falta de coherencia y de responsabilidad” por parte del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. “No limpian los barrancos, no asumen sus responsabilidades, tampoco dimite su presidente, y además nos requieren a nosotros que lo hagamos bajo amenaza de multa”, ha lamentado el primer edil.

Acueducto remodelado y canalización del barranco del Grifo en Elche / INFORMACIÓN

Ruz pide la dimisión de Polo

Según el alcalde, la notificación evidencia el “abandono” en el que la CHJ mantiene desde hace años los cauces que discurren por el término municipal. “Quiero ver que la próxima comunicación de la Confederación al Ayuntamiento sea la dimisión de su presidente, Miguel Polo”, ha declarado, instando al Gobierno a relevar al actual responsable del organismo.

“Esperamos que lo sustituyan por una persona que realmente sepa qué implica la gestión de un barranco y entienda las afecciones de sus decisiones sobre un municipio tan extenso como el de Elche”, ha añadido Ruz, quien ha insistido en que el Ayuntamiento no puede asumir competencias que no le corresponden.

Sorprendidos

El consistorio ilicitano ha recibido con sorpresa la advertencia, ya que —según fuentes municipales— la limpieza y mantenimiento de los cauces es una atribución directa de la Confederación Hidrográfica. “Nos piden actuar sobre un terreno que ellos mismos no mantienen, y luego amenazan con sanciones. Es un contrasentido”, subrayó Ruz.

En la carta oficial de la CHJ se detalla que los vertidos localizados en el barranco del Grifo “podrían afectar al régimen de aguas y al estado ecológico del cauce”, y que el Ayuntamiento debe proceder “a su retirada y correcta gestión” conforme a la normativa medioambiental vigente. El documento recuerda además que, en caso de incumplimiento, la Confederación está facultada para ejecutar subsidiariamente la limpieza y repercutir los costes al consistorio.

Inicio del barranco del Grifo en plena sierra de Elche / INFORMACIÓN

Análisis jurídico

Desde el gobierno local se asegura que se está analizando jurídicamente el alcance del requerimiento, sin descartar un recurso administrativo. “El Ayuntamiento mantiene la colaboración institucional, pero no puede aceptar imposiciones que exceden su competencia”, han señalado fuentes municipales.

Ruz ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá reclamando a la CHJ que asuma sus tareas de conservación en los cauces y barrancos del término. “No puede ser que la Confederación mire hacia otro lado y, encima, nos culpe de su dejadez. Elche merece respeto institucional y una gestión eficaz de su territorio”, ha concluido.