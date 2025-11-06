La transformación de Porta de la Morera queda a expensas de Cultura por su afección al Palmeral de Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, a su regreso de Londres donde estuvo las jornadas de lunes a miércoles en la Feria Internacional de Turismo, anunció este jueves la "activación" de otra de sus propuestas claves para el sector, como es la transformación integral de la calle Porta de la Morera y de su entorno, una vía de tráfico que utilizan los visitantes para acceder a algunas de las rutas más bellas del palmeral y que desde hace años está muy necesitada de una reforma como la que ahora se quiere acometer. El regidor, acompañado por el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, no aportó muchas novedades a un proyecto que desde 2024 se viene anunciando y que aún tiene que salvar un escollo importante antes de comenzar las obras, relacionado con la afección patrimonial del Palmeral.

Una de las calles adyacentes a Porta de la Morera, cuando se transforme en plataforma única / INFORMACIÓN

Aunque el regidor ha anunciado en varias ocasiones una reforma de dicha ley por los problemas para avanzar en materia urbanística que ocasiona la protección este Patrimonio de la Humanidad, concedido por la Unesco a Elche en 2000, la realidad es que el tiempo pasa y nada de ello se ve. Mientras, el Ayuntamiento ilicitano tiene que someter este proyecto, como tantos otros y eso es algo que no escapa ni a las empresas privadas, a los rigores del lento trámite burocrático por una serie de trabas administrativas y de autorizaciones. El proyecto cuenta con el informe favorable del estudio de integración paisajística, pero aún le queda obtener una autorización más. Se trata del informe favorable de la Conselleria de Cultura. Cuando en julio se licitó la adjudicación del proyecto se dijo que también se estaba a expensas de un segundo informe, el del Patronato del Palmeral, asunto al que no se refirió el regidor este jueves, solo al permiso de la administración valenciana. La actuación está previsto que se adjudique en las próximas semanas y que las obras comiencen a principios de 2026, una vez pasadas las fiestas navideñas, con el objetivo de minimizar las molestias a residentes y turistas. “Se trata de convertir la calle patrimonialmente más importante de Elche en una calle a la altura de las necesidades patrimoniales, vecinales y turísticas de la ciudad. Una inversión muy importante y que desde luego va a servir para dar sentido a todo este entorno”, incidió el alcalde.

Aspecto que presentará tras la remodelación la calle Porta de la Morera, en Elche / INFORMACIÓN

Documento

Pablo Ruz dio fechas de una reforma que salió a licitación por 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución que, según el documento, oscila entre los seis y los ocho meses. Así aseguró que comenzará el año próximo, cuando tenga una financiación que saldrá del presupuesto municipal, que el pasado 7 de octubre se supo que ascendería a 288 millones de euros, pero que a estas horas aún se negocia con Vox. La mejora más sensible será la desaparición de las aceras para transformar Porta de la Morera en una plataforma única en la que convivirán peatones y vehículos, se mejorará la iluminación, se plantará arbolado y se reordenará el aparcamiento, explicó el regidor. Al respecto del estacionamiento, cabe destacar que se eliminarán en la calle Beethoven para duplicarse en Porta de la Morera, al pasar de la disposición en línea a batería, "tal y como demandan los vecinos", afirmó.

Mejoras: Pendientes de los reasfaltados El resultado de la licitación se conocerá en las próximas semanas pero es interesante ver cuáles son las tres mejoras que solicita el Ayuntamiento a las empresas aspirantes, todas ellas relacionadas con los reasfaltados. La que más puntuaría sería pagar el de la calles Porta de la Morera, desde Filet de Fora hasta Daoiz, y el de la calle Hiladora, desde el cruce con Porta de la Morera hasta el cruce con Camí del Gat. En total, unos 1.300 metros cuadrados. También, pero no tan bien puntuado, está el reasfaltado de Porta de la Morera, desde el Carrer Filet de Fora hasta Daoiz, con 800 metros cuadrados. Y, por último, el que va desde el cruce de Porta de la Morera hasta el del Camí del Gat, que son 500 metros cuadrados.

Tramo peatonal

Además, de la reforma de la calle de Porta de la Morera, desde Daoíz al cruce con la calle Hiladora, la actuación llega a otras vías limítrofes que igualmente se benefician al reconvertirse en plataformas únicas, se renueva todo el tramo de paseo peatonal a esta, entre Eugenio d'Ors y Ernesto Martínez, la calle Beethoven, desde Porta de la Morera hasta Don José Ramos, y Antonio Sansano Fenoll. El regidor afirmó que esta renovación supone una actuación en "una de las zonas con mayor valor patrimonial de la ciudad, donde se concentran el Museo del Palmeral, el hotel Huerto del Cura y el Jardín Huerto del Cura. Este lugar va a experimentar una transformación importante, ya que su estado actual presenta un notable deterioro”. El alcalde destacó además que la creación de una plataforma única unificará el pavimento y "mejorará la accesibilidad".