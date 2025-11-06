La UNED abre el curso con una lección magistral que destaca que la Dama de Elche fue la primera Reina de España

La Dama de Elche, la pieza más emblemática del arte ibérico, volvió a protagonizar el debate académico y la emoción de su ciudad en el acto oficial de apertura del curso 2025-2026 de la UNED de Elche, celebrado en el centro asociado ilicitano que el próximo año cumplirá sus bodas de oro.

En una ceremonia solemne en la que se homenajeó a los nuevos egresados y se dieron a conocer los proyectos del curso ya iniciado, el catedrático de Prehistoria y Arqueología Martín Almagro Gorbea, exdirector del Museo Arqueológico Nacional, ofreció una lección magistral en la que afirmó que “la Dama de Elche fue la primera reina conocida en España”.

El catedrático de Prehistoria y Arqueología Martín Almagro Gorbea, exdirector del Museo Arqueológico Nacional, ofreció una lección magistral en la que afirmó que “la Dama de Elche fue la primera reina conocida en España”. / Áxel Álvarez

Su intervención, titulada La Dama de Elche y la fundación de una ciudad-estado en Iberia, combinó rigor científico con pasión histórica. “Parece una osadía venir a hablar aquí de la Dama de Elche, porque la conocéis mejor que nadie”, comenzó Almagro con humor, “pero los estudios más recientes nos han permitido fechar la escultura y situarla en su contexto histórico, lo que abre nuevas perspectivas sobre lo que representó para quienes la crearon”.

“Parece una osadía venir a hablar aquí de la Dama de Elche, porque la conocéis mejor que nadie”, expuso Almagro en la UNED de Elche / Áxel Álvarez

“La primera reina de la ciudad”

El arqueólogo subrayó que, según los análisis recientes, la pieza fue esculpida “por un artista griego hacia el siglo V a.C., cuando se acaba de fundar la ciudad de Elche”. Para Almagro, “es seguramente la primera reina de la ciudad”. El investigador describió aquel momento como “una época de grandes luchas en el Mediterráne”. En ese contexto, “esta mujer debió de ser una gran figura, una dirigente, la primera reina conocida en la historia de España”.

La Dama de Elche centró la intervención de la lección magistral del acto de apertura del curso de la UNED de Elche / Áxel Álvarez

Aprender estudiando

El catedrático defendió la importancia del conocimiento y de la investigación científica como motor del progreso. “Estudiando se aprende, y el resultado es este”, dijo, mirando al auditorio repleto de estudiantes y recién titulados. “Poco a poco vamos comprendiendo más y leyendo las claves iconográficas que ofrece la Dama, que son tan claras como las de un Santiago Matamoros: hace falta descifrar los símbolos para entender su mensaje”.

Público asistente al acto inaugural del curso en la UNED de Elche / Áxel Álvarez

50 años de historia y nuevos proyectos

El acto de apertura sirvió también para repasar la trayectoria del centro universitario. El director de la UNED en Elche, Francisco Escudero, felicitó a los egresados y anunció que “el próximo año 2026 será especial, porque el centro cumplirá 50 años desde su creación en 1976”. Recordó que en este medio siglo “han sido miles los estudiantes que han encontrado en la UNED su oportunidad de acceso a la formación superior”. Escudero adelantó que el aniversario se celebrará con “un acto conmemorativo en junio y un Congreso sobre la Generación del 27 en noviembre, antesala del centenario de aquella generación vanguardista”.

“El centro de Elche lleva el nombre de Pedro Salinas, uno de los grandes poetas del 27, y eso nos inspira a rendir homenaje a ese espíritu literario y libre”, añadió. Salinas, autor de La voz a ti debida, fue también profesor y traductor de Proust, y su legado representa la unión entre la palabra, el conocimiento y la libertad intelectual.

“Elche es uno de los centros más importantes”

Por su parte, el vicerrector de Centros Asociados, Jesús de Andrés Sanz, destacó el papel del centro ilicitano dentro de la estructura nacional de la UNED. “Elche es uno de nuestros centros más importantes, con cerca de 4.000 estudiantes matriculados en enseñanzas regladas este curso”, subrayó. “Es un número muy significativo que refleja el buen trabajo y la excelente gestión que se está realizando aquí”.

El vicerrector explicó que la UNED no solo ofrece “títulos de grado y máster, sino también una intensa labor de extensión universitaria que contribuye al fomento de la cultura en Elche y en buena parte de la provincia”. Entre las novedades académicas de este curso mencionó dos dobles titulaciones: “Trabajo Social y Derecho, y Ciencias Políticas y Sociología, que ya están teniendo muy buena acogida”.

El próximo año, la UNED de Elche cumple 50 años de existencia / Áxel Álvarez

“Elche oferta la totalidad de nuestros treinta grados, y entre los más demandados se encuentran Psicología, Derecho, Criminología y Educación Infantil”, añadió. “No perseguimos objetivos de mercado, sino de servicio público. Nuestro propósito es generar capital social, dar oportunidades a quienes no podrían cursar estudios universitarios por motivos laborales o familiares”. De Andrés también subrayó el crecimiento del alumnado joven y la implicación del profesorado: “Cada vez tenemos más estudiantes que eligen la UNED por convicción, no por necesidad, y eso habla de la calidad y prestigio de nuestro modelo educativo”.

La UNED, una red que vertebra el territorio

El vicerrector recordó que el centro de Elche, junto a los de Valencia, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha, forma parte de uno de los cinco campus territoriales de la UNED. “Después de Valencia, Elche es el centro con más estudiantes del Campus Este-Centro, y su gestión es excelente gracias al trabajo de su director y de todo su equipo”. Destacó además que el plazo de matrícula, cerrado justo esta semana, ha registrado “un aumento del 8 % respecto al año anterior, una cifra que consolida a la UNED de Elche como un referente educativo en el sureste español”.

La ceremonia, a la que asistieron autoridades locales, profesorado y familiares, concluyó con la entrega de diplomas a los titulados del curso 2024-2025, en un ambiente de emoción y orgullo compartido. “Es un momento muy especial para los egresados —comentó De Andrés— porque es el reconocimiento a su esfuerzo y perseverancia. Muchos de ellos han compatibilizado estudios con trabajo y familia, y ver culminado su esfuerzo merece una celebración como esta”.