Los empresarios de Elche piden acceder a los datos de ocupación turística

La Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) ha solicitado al Ayuntamiento ilicitano que se le faciliten de forma las cifras de visitantes y ocupación que maneja el Invat·tur, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, datos dados a conocer por el alcalde, Pablo Ruz, y la concejala de Turismo, Irene Ruiz, el pasado 31 de octubre, cuando se hizo un balance del Año Jubilar y se aseguró que 10,3 millones de personas habían pasado al menos dos horas en el municipio, dato del que precisaron no se incluían los pasajeros del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, que registró 18,4 millones en 2024, una cifra que superará de largo este 2025. Ese día el regidor dijo que de ellas 3,2 millones eran extranjeras, que se habían producido 1,3 millones de pernoctaciones de las cuales 722.000 correspondían a visitantes de fuera de nuestras fronteras.

Lucía Candel, la presidenta de AETE, conocía como el resto de miembros del colectivo esas cifras porque algunos días antes de la comparecencia se las había facilitado el Ayuntamiento de Elche en una reunión."La metodología utilizada para obtener esos datos la desconocemos; al parecer, son cifras que maneja directamente el Ayuntamiento y a las que desde AETE no tenemos acceso, por lo que no podemos valorar si son más o menos precisas. Es la primera vez que se presentan y, por tanto, tampoco contamos con una referencia previa con la que poder compararlas", explicó al diario. Miembros de la asociación mostraron su sorpresa al conocerlas porque, como se recordará, durante los ocho primeros meses de 2025 (periodo enero a agosto), Elche ha registrado menos ocupación hotelera que en el mismo periodo de 2024. El alcalde aseguró en su comparecencia que había subido en un 12 % la presencia de extranjeros en el término municipal.

Un guía explica a los turistas en la Glorieta la historia del hallazgo de la Dama de Elche frente a una réplica / Áxel Álvarez

Hoteles

Sobre la diferencia entre los datos municipales y los que maneja la patronal, Lucía Candela explicó que "desde AETE únicamente trabajamos con los datos que nos facilitan los hoteles asociados, y es cierto que distan de los que se han hecho públicos".Como se recordará, el alcalde apostó ese día porque Elche "tiene que haber saraos. Hay que montar saraos para que esto repercuta positivamente (...). Por eso llevamos un año insistiendo, faltan hoteles en Elche, nos faltan plazas hoteleras porque hay capacidad para mejorar".

Y no solo de hoteles, sino también de apartamentos turísticos porque Ruz abogó por este modelo de negocio del que no se conoce en realidad cuántos hay, pero en teoría deben ser muchos para absorber 1,3 millones de pernoctaciones porque la capacidad de hoteles, hostales y campings no da. Sobre los pisos turísticos, la responsable de AETE añadió que "a la vista de esas cifras, entendemos que el peso del alojamiento en pisos turísticos debe de ser mucho mayor de lo que imaginábamos, porque los datos hoteleros, siendo buenos, no alcanzan esas magnitudes". El alcalde en esa comparecencia abogó por más pisos turísticos, aunque entendía que decirlo era "un poco controvertido, pero para Elche los pisos turísticos son necesarios. Regulados y ordenados, pero necesarios. Es que con diez hoteles más aún nos faltarían hoteles".

Una semana

La presidenta aseguró que había solicitado al Ayuntamiento poder acceder a esa información, "no tanto para contrastarla, sino porque, si disponen de esos datos, podrían sernos de gran utilidad para orientar nuestras campañas publicitarias y dirigirlas mejor hacia el perfil de visitante que realmente llega a Elche. Desde el Ayuntamiento nos han trasladado que se trata de una herramienta nueva y que, por ahora, no permite volcar los datos de forma automática, aunque están estudiando cómo poder facilitárnoslos próximamente, algo que sin duda sería muy positivo para todos". El alcalde aseguró ese día que "cuanta más oferta hotelera tengamos, mejor oferta gastronómica tendremos. Evidentemente, nos sacaremos un turismo de una semana (de estancia). Vamos aquí a ser todos francos. Sabemos lo que tenemos: una ciudad preciosa, pero nos afecta turísticamente el fin de semana, dos o tres días y ganamos con las playas. Si a esto le añadimos una todavía mejor oferta gastronómica... pues al fin y al cabo lo que la gente diría qué quiere son experiencias".

El globo cautivo para ver el Palmeral de Elche, una de las experiencias del Año Jubilar / Áxel Álvarez

Piden al Invat·tur acceder a los datos El PSOE se quedó sorprendido con los datos ofrecidos por el alcalde y la concejala de Turismo, según explicaron fuentes de la formación, que no quiso valorar ni el dato ni tampoco el origen de la información. Ahora bien, según ha podido saber el diario, sí han pedido al Instituto Valenciano de Turismo, al Invat·tur, que fue la referencia que dio Pablo Ruz sobre la procedencia, para que se les faciliten de forma detallada. De enero a septiembre, según la propia Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana registró una cifra récord de 9,8 millones de visitantes, dato que se basa en ocupación hotelera, principalmente. El que ofreció el Ayuntamiento ilicitano es un reflejo del número de teléfonos móviles. Los socialistas, a expensas de los datos, creen que no se pueden mezclar, menos en un balance turístico.

Muy activo

Lucía Candel sí coincidió con el regidor en que este "ha sido un año muy activo para Elche: el Año Jubilar —con el Encuentro de Cofradías, los Jóvenes Cantores o el Misteri celebrado durante dos fines de semana—, el Congreso Aeroespacial, FACO, el Oasis Festival, los eventos deportivos… Todo suma y contribuye a proyectar la ciudad y situarla en el lugar que merece". Y concluyó afirmando "nuestros datos no son malos, y creemos que el movimiento turístico ha sido notable, aunque, lógicamente, con la capacidad hotelera que tiene la ciudad, el impacto que reflejan esas cifras debe de corresponder en gran parte a otros tipos de alojamiento".