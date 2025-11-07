Barcala y Ruz piden usar los remanentes de Tesorería ante la falta de presupuestos del Gobierno

El convenio de la carrera deportiva entre Alicante y Elche, que se ha firmado en el salón de plenos ilicitano, ha sido la excusa perfecta para que los alcaldes de ambos municipios, Luis Barcala y Pablo Ruz, criticaran la situación que genera la falta de Presupuestos Generales del Estado tras anunciar Junts que no apoyarían la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que se queda en minoría. Ambos regidores coincidieron en que es un freno para el desarrollo de infraestructuras esenciales entre ambas ciudades y para el conjunto de la provincia. Si las quejas de ambos, especialmente del alcalde de Elche, ya era evidente especialmente frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que comanda Óscar Puente, quien no lo ha recibido pese a, al menos, seis solicitudes por escrito, la situación que se genera les ha dado pie para otra propuesta: la posibilidad de utilizar los remanentes de Tesorería, algo que no pueden hacer por encontrarse dentro del Plan Económico Financiero (PEF) en 2025 y 2026 por desajustes entre ingresos y gastos al cierre del ejercicio 2024.

Pablo Ruz subrayó en su intervención que “Elche y Alicante están unidas por tres grandes vías de comunicación que dependen directamente de distintas administraciones y que necesitan inversión”. Recordó que “la autovía Alicante-Elche está pendiente del tercer carril, una actuación ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado”, pero que, entiende, queda en suspenso por la decisión del Gobierno de no presentar estas nuevas cuentas. El alcalde ilicitano añadió que “también estamos a la espera del avance del desdoblamiento de la N-340 y del entorno del Parque Empresarial hasta su conexión con la EL-20, una actuación que debe acometer el Ministerio de Infraestructuras”. Aprovechó el regidor ese instante para recordar el ninguneo del ministro, Óscar Puente, aunque dijo que "seguimos dispuestos a colaborar y a trabajar conjuntamente por proyectos que son clave para el futuro de ambas ciudades”.

Ruz y Barcala, en un momento del acto en el salón de plenos de Elche / Áxel Álvarez

Variante de Torrellano

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una sintonía muy parecida, lamentó que “la decisión del Gobierno de no elaborar unos nuevos presupuestos condene a la provincia de Alicante, un año más, a situarse en el último lugar de las inversiones estatales”. Barcala explicó que “esta falta de planificación impide avanzar en proyectos vitales como la variante de Torrellano, que mejoraría la conexión con el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, o las mejoras en el servicio de cercanías que reducirían en más de media hora los trayectos con el sur de la provincia”.

El regidor alicantino también cuestionó el que el Gobierno central “impida a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería, es decir, los ahorros de sus propios vecinos, para destinarlos a inversiones que mejoren la vida de los ciudadanos. Esta situación no solo perjudica a los ayuntamientos, sino directamente a los ciudadanos, que ven cómo se paralizan proyectos esenciales”.