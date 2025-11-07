El CEU-UCH celebra su 25 aniversario como universidad privada

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) celebró ayer un solemne acto con el que conmemoró el 25 aniversario del decreto de la Generalitat que hizo posible que el CEU dejara de ser un centro adscrito a la Universidad Politècnica de València (UPV) y se convirtiera, de este modo, en la primera universidad privada de la Comunitat Valenciana. Para celebrar esta efeméride, la universidad reunió en este acto a los que durante este último cuarto de siglo han sido sus rectores: José Luis Manglano, Alfonso Bullón de Mendoza, José Alberto Parejo, José María Díaz, Rosa Visiedo, Vicente Navarro de Luján y el actual rector, Higinio Marín.

El Paraninfo del campus de la universidad en Alfara del Patriarca acogió este encuentro que sirvió también como apertura del curso 2025-2026, presidido por el rector Higinio Marín y el Gran Canciller de la Universidad y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. En su discurso, el rector de la CEU-UCH manifestó su gratitud hacia todos los presentes y aquellos que han acompañado a la institución a largo de estos 25 años de historia: «Esta gratitud nos compromete con sentido de responsabilidad para seguir haciendo las cosas bien». Del mismo modo, agradeció a todos los profesores e investigadores, así como al personal de administración y servicios, que contribuyen con su trabajo a cumplir la misión de la Universidad: «El CEU es lo que vosotros hacéis cada día, todos los días».

Por su parte, el Gran Canciller de la Universidad y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU felicitó a los miembros de la comunidad universitaria y, en especial, a sus siete rectores presentes en el acto, por la excelente labor realizada en estos 25 años. Alfonso Bullón de Mendoza recordó la vocación por la verdad y el acompañamiento que «son propios de una institución como esta, nacida del corazón de la Iglesia y fiel a su magisterio».

Además, la jornada contó también con la participación del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, así como de numerosas autoridades académicas, institucionales, militares y sociales que han acompañado a la universidad en esta celebración. El conseller de Educación felicitó a la universidad por el trabajo desarrollado en este tiempo, destacando que la CEU-UCH es la universidad decana del sistema universitario privado en la Comunitat Valenciana y se ha consolidado como un referente de este gracias a «su capacidad para combinar la excelencia académica, investigadora y el compromiso social, que permite no solo formar a profesionales sino también a ciudadanos responsables que contribuyen al progreso de nuestra comunidad». Para el conseller, la mejor celebración es seguir sirviendo a la sociedad valenciana a través de su docencia, investigación y transferencia.

Tras las intervenciones de las autoridades se dio paso al acto académico, durante el cual se presentó la memoria del pasado curso. A continuación, el profesor Juan Carlos Valderrama, director del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la CEU UCH, ofreció una lección magistral sobre la trayectoria y la evolución de la CEU-UCH durante el último cuarto de siglo, bajo el título ‘Ayer y hoy de un ideal universitario. 25 Años de la Universidad CEU Cardenal Herrera’.

Autor de diversas publicaciones sobre la historia de la ACdP, Valderrama recorrió los hitos del CEU en Valencia, desde sus orígenes como Centro de Estudios Superiores en 1934, pasando por la etapa como Colegio Universitario adscrito a las universidades valencianas desde 1972 y hasta la creación de la actual Universidad, por ley autonómica de 1999: «Celebrar 25 años de la CEU-UCH es celebrar la fidelidad a un ideal que atraviesa prácticamente un siglo. Una obra que, con el paso del tiempo, ha permanecido fiel a su inspiración originaria: servir a la verdad, formar en libertad y poner todo lo que somos al servicio del bien común».

Previamente al acto de apertura del curso se celebró una eucaristía en la Iglesia del Seminario Metropolitano de Moncada que ofició el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. En su homilía, monseñor Benavent agradeció los 25 años de trayectoria de la CEU-UCH y subrayó que este aniversario invita a reflexionar sobre la misión y el sentido de la universidad. Además, Benavent recordó al cardenal John Henry Newman, canonizado por el papa Francisco y recientemente proclamado doctor de la Iglesia, quien defendía la soberanía de la verdad y la necesidad de buscarla con honestidad para evitar el fundamentalismo y distinguirla de las simples opiniones.