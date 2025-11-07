La revista "Crevillente Semana Santa", protagonista en el XXXII Encuentro Provincial de Cofradías de Novelda

La revista Crevillente Semana Santa, con motivo de su Centenario (1925–2025), será presentada por el director adjunto de la misma, Francisco Polo Candela, durante las jornadas del XXXII Encuentro Provincial de cofradías que se va a celebrar en Novelda desde este viernes y hasta el domingo 9 de noviembre. En concreto, la tarde del sábado día 8, Francisco Polo llevará a cabo una exposición en la que va a desgranar lo más significativo de la publicación más antigua en su género de toda la Comunidad Valenciana que fuera iniciada el año 1925 gracias a la iniciativa de Manuel Mas Galvañ como editor y Anselmo Mas Espinosa como su primer director.

A lo largo de estos cien años, la revista ha ocupado un total de 14.532 páginas de texto escritas por un total de 1.453 autores entre los que destacan el premio Nobel de literatura Jacinto Benavente, escritores de la talla de José María Pemán, Manuel Machado, los hermanos Álvarez Quintero, Josita Hernan, o más recientemente Paloma Gómez Borrero, Iker Jiménez y Carlos Herrera. También han colaborado poetas como Rafael Duyos, Javier de Burgos o autores locales como el científico candidato al premio Nobel de medicina, Francisco Mas Magro, el propio Anselmo Mas Espinosa, Luis Gallardo, Antonio Espinosa y José Candela Adsuar.

Actividades del Centenario

La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, entidad que anualmente edita la Revista, con motivo del Centenario de su publicación, ha venido desarrollando una serie de actividades conmemorativas como la muestra callejera titulada “La ruta de los anuncios”, una exposición de las “Portadas de la Revista”, la propia “Presentación de la Revista 2025”, que por primera vez tuvo lugar en el exterior, concretamente en la Plaza de la Constitución o la “Exposición de Xiquets en Palma”.

El director adjunto de la publicación durante uno de los actos del centenario de la revista "Crevillente Semana Santa" / INFORMACIÓN

Unas actividades que se han visto respaldadas con la obtención de dos reconocimientos. el Premio Onda Cero Bajo y Medio Vinalopó a la Comunicación y, más recientemente, el galardón otorgado por la Diputación de Alicante en sus V Premios Miguel Hernández a la Promoción de la Cultura Popular.

Voces crevillentinas en el Encuentro Provincial

En la actualidad, el equipo de redacción se encuentra preparando el ejemplar para este próximo año que espera continuar en la línea marcada en la edición del centenario, contando con la participación de personalidades relevantes del mundo de las letras y la comunicación tanto de fuera como de Crevillent.

La revista "Crevillente Semana Santa" del Centenario se presentó en la plaza de la Constitución / Esteve Valero Poveda

La disertación de Francisco Polo no será la única intervención crevillentina en el evento, ya que durante el XXXII Encuentro Provincial de Cofradías el musicólogo crevillentino Joaquín Fuentes Diaz, director del Coro del colegio Nuestra Señora del Carmen de Crevillent, participará en la mesa redonda “La Música en la Semana Santa”, en la que expondrá una de las peculiaridades de la celebración crevillentina como es la participación de los coros durante las procesiones de Semana Santa. Una de las características propias de la celebración crevillentina, declarada en 2011 como fiesta de Interés Turístico Internacional.