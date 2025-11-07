Residentes del Hospital General de Elche denuncian un entorno hostil en Urgencias y exigen dimisiones

¿Qué está pasando en Urgencias del Hospital General de Elche? Los médicos residentes ya no pueden más y han denunciado la tensa, incluso "hostil" situación que están viviendo. Hasta el punto de que cuatro entidades de representación laboral han emprendido medidas y la propia Dirección del centro ha ordenado una auditoría interna y ha modificado el protocolo de supervisión delos médicos en prácticas. Los representantes laborales van en dos bloques.

Por un lado están la Asociación MIR España y el sindicato médico Avanza, que han remitido el pasado 5 de noviembre de 2025 una solicitud formal al Ministerio de Sanidad para que retire la acreditación a la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Elche y al Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elche. Ambas entidades de representación denuncian un “entorno docente deteriorado, con falta de supervisión, presiones y miedo a represalias” y reclaman la dimisión del jefe de Urgencias y del responsable de Docencia. La asociación MIR y Avanza exigen ceses y no han sido las únicas en denunciar la situación. Por otro lado, aunque en términos parecidos se pronuncian el Sindicato Médico CESM-CV y el Colegio de Médicos de Alicante. Lo hacen en un comunicado conjunto en el que también piden que se asuman responsabilidades.

Veintidós quejas y dos dimisiones

El primer bloque sindical ha enviado un comunicado a la Gerencia del hospital donde expresa la “profunda preocupación por la grave situación que están viviendo los residentes en el Hospital General Universitario de Elche, particularmente en el Servicio de Urgencias”. Según la Asociación MIR España, “su continuidad podría resultar incompatible con una docencia, supervisión y protección adecuadas del colectivo MIR”.

El Hospital General Universitario de Elche tiene 228 médicos residentes en total / INFORMACIÓN

Estas organizaciones afirman haber tenido conocimiento de 22 quejas formales remitidas por residentes al Ministerio de Sanidad y otras instancias, “un gran porcentaje también trasladadas a nuestra asociación”. Además, desvelan la dimisión de dos tutoras del Servicio de Urgencias, un hecho que, según las mismas fuentes, “evidencia el deterioro del entorno formativo”.

En el documento se detallan “múltiples testimonios, varios de ellos extremadamente graves”, que describen “hostigamiento, ausencia de docencia efectiva, trato vejatorio y miedo a represalias”. Añaden que “hasta la fecha no se ha producido ninguna asunción de responsabilidades ni dimisión voluntaria por parte de los responsables implicados, pese a la gravedad del sufrimiento y la desprotección manifestada por numerosos residentes”.

Asimismo, la Asociación MIR España asegura que persisten “coacciones hacia residentes, incluyendo grabaciones y presiones para mantener el silencio o exonerar la situación ante instancias superiores”.

“Todo lo anterior evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural y sostenido en el tiempo, con consecuencias graves sobre la formación, el bienestar y la seguridad de los médicos residentes”, subraya el comunicado.

El Sindicato Médico y el Colegio de Médicos intervienen

El segundo bloque representativo, formado por el Sindicato Médico CESM-CV y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante también se ha pronunciado, de forma conjunta a través de un comunicado, tras recibir denuncias anónimas sobre las condiciones laborales y docentes en Urgencias del hospital. Ambas entidades aseguran haber mantenido dos reuniones con la Dirección del centro y la Gerencia del Departamento de Salud de Elche, donde se les informó “de las actuaciones que vienen realizando desde el equipo directivo, desde la Gerencia, para en primer lugar averiguar la realidad de esas denuncias anónimas, y por otro lado, implementar medidas de control y de cambios en protocolos, así como medidas disciplinarias”.

Según trasladó la dirección, desde que se tuvo conocimiento de las quejas se han introducido cambios en los protocolos de actuación, se ha desarrollado una auditoría de docencia y se ha abierto un expediente informativo, paso previo a un posible expediente disciplinario. También se llevó a cabo una encuesta anónima entre los residentes, cuyos resultados han motivado nuevas modificaciones en el protocolo de supervisión.

Los responsables del sindicato y del colegio reconocen la dificultad de actuar “cuando no podemos utilizar las denuncias por su condición de ser anónimas”, pero insisten en que “creemos firmemente en la veracidad de las denuncias”. Añaden que “no es posible actuar contra personas concretas, responsables de las graves acusaciones que se realizan, sin las pruebas concretas de quién, cómo y cuándo se producen”, aunque recalcan que continuarán exigiendo responsabilidades.

Fachada del Hospital General de Elche, en imagen de archivo / Antonio Amorós

Piden ceses y una auditoría asistencial

El Sindicato Médico y el Colegio han requerido a la Gerencia que impulse una auditoría asistencial para verificar la veracidad de las denuncias mediante entrevistas a enfermería, auxiliares, personal de administración y revisión de historias clínicas. Asimismo, solicitan que “se proceda contra los responsables, especialmente de la Jefatura del Servicio de Urgencias, para que asuma la responsabilidad, en todo caso, in vigilando, por no haber detectado las actuaciones, los modos, las amenazas, abandono, etc., de los médicos internos residentes”.

El comunicado detalla que el secretario general del Sindicato Médico y el abogado del Colegio mantendrán una reunión urgente con la Conselleria de Sanidad, para reclamar “una actuación contundente para que se adopten medidas que impidan se vuelvan a repetir hechos como los denunciados”.

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz Chavarri, y la representante del Sindicato Médico, María José Gimeno, han asegurado que ambas instituciones seguirán colaborando “hasta la desaparición total de cualquier tipo de discriminación, falta de ética, deontología o vulneración de derechos laborales o profesionales, y mucho menos que menoscaben el respeto a los compañeros MIR”.

Por último, informan de que sus servicios jurídicos están analizando la posibilidad de emprender acciones legales, “solicitando ceses, expedientes disciplinarios o incluso denuncias judiciales si tienen viabilidad”.

Problema estructural y nuevo protocolo

Desde la Asociación MIR España insisten en que la situación en Elche “no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural y sostenido en el tiempo”, con efectos graves sobre la formación, el bienestar y la seguridad de los médicos residentes. La retirada de la acreditación docente supondría que el hospital no podría recibir nuevos residentes hasta garantizar un entorno formativo adecuado.

Este periódico ha contrastado las denuncias sindicales con varias fuentes internas del propio centro hospitalario y del servicio señalado. Todas coinciden en afirmar que la situación ha mejorado desde el verano, principalmente aplicando una medida: un nuevo protocolo de supervisión de los residentes impulsado desde Docencia, que también ha realizado una auditoría interna por encargo de la Dirección, cuyas conclusiones han sido remitidas a la Conselleria de Sanidad.

Algunos de los trabajadores consultados afirman que es “extraño” que ahora salga a la luz pública un asunto que lleva “años” produciéndose y que “justo antes del verano podría estar en su punto más álgido, pero no precisamente ahora, cuando todo está funcionando mejor”.