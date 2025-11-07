Santa Pola reparte 70.000 euros con el Cupón Diario de la ONCE
La fortuna ha sonreído a dos premiados con 35.000 euros desde el punto de venta de Playa Lisa
El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 70.000 euros en Santa Pola a través de dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno. La fortuna sonrió en el sorteo de este pasado jueves, 6 de noviembre, con un cupón que rendía homenaje a la ciudad alicantina de Villena y fue el vendedor Antonio Jesús Padial Ruiz quien llevó la suerte a la villa marinera desde el punto de venta en el estanco de Playa Lisa. Antonio Jesús es vendedor de la ONCE desde abril de 2006 en la Agencia de Elche.
Premios
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Lotería social
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.
