El Parque Científico de Elche, premiado por ser de los más activos de España

Galardonados por mantener un alto nivel de actividad. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sido reconocido por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como uno de los parques más activos de la Red de Técnicos durante 2024. La entrega de esta distinción, a la que optan los parques miembros de la citada entidad tuvo lugar recientemente en el marco de la XXIII Conferencia Internacional de APTE, celebrada en Gijón. El técnico del Área de Crecimiento Empresarial del PCUMH Oleks Oprysnyk fue el encargado de recoger este galardón.

El premio, que también ha recibido el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, reconoce a aquellos parques que colaboran en gran medida en las actividades incluidas en el plan de trabajo de la Red de Técnicos de APTE de cada año. El objetivo principal de la Asociación es colaborar, tanto potenciando como difundiendo los trabajos de los parques científicos y tecnológicos, así como apostando por la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico.

Economía azul

Durante la Conferencia Internacional de APTE se realizaron también otras actividades como mesas redondas, reuniones de trabajo y encuentros de networking. Los temas tratados giraron en torno a los retos y oportunidades de la economía azul como motor de transformación territorial. Asimismo, se entregó un diploma a los parques que cumplen 20 años en 2025. Bajo el lema Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral, este encuentro reunió a más de un centenar de profesionales, expertos y representantes institucionales vinculados al ecosistema de innovación, la sostenibilidad y el desarrollo regional.

Entrega del reconocimiento al Parque Científico de Elche / INFORMACIÓN

El Parque Científico de Elche cuenta con espacios punteros como el laboratorio de uso común, el de Prototipado y la sala de cultivo celular, lugares donde la ciencia y la tecnología convergen para dar forma a proyectos disruptivos. Además, se ofrecerá una visión global sobre las herramientas disponibles para el desarrollo empresarial y la investigación aplicada.

Se ha convertido en un referente en investigación y emprendimiento, funcionando como un nexo entre la academia y el mundo empresarial. Su objetivo es favorecer la creación y el crecimiento de startups tecnológicas, así como potenciar la investigación en sectores clave para la economía y la sociedad.

Servicios de apoyo al emprendimiento y la investigación

El PCUMH no solo es un espacio físico, sino que también es un entorno donde las ideas se transforman en realidades empresariales y avances científicos, y se llegan a prestar servicios en materia de emprendimiento, asesoramiento empresarial y transferencia tecnológica.

Desde la fase inicial de ideación de proyectos hasta la consolidación de empresas innovadoras, el Parque Científico acompaña a emprendedores y profesionales en su crecimiento. También ofrece oportunidades de colaboración entre la universidad y el sector privado, facilitando el acceso a recursos, formación especializada y redes de contacto.

Un espacio de referencia para la investigación y la transferencia de conocimiento

El Parque Científico de la UMH se ha posicionado como un entorno clave para la investigación aplicada y la transferencia de tecnología. A través de diversas iniciativas, busca potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a los desafíos del futuro en campos como la biotecnología, la inteligencia artificial, la salud y la ingeniería.