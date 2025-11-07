La lucha de las mujeres trans y las personas intersex, en un seminario en la UMH de Elche

La Universidad Miguel Hernández de Elche reconocerá la lucha de las personas trans e intersex con unas jornadas el próximo lunes. El encuentro, organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad, va ya por su segunda edición y trata de fomentar la empatía, la reflexión y la solidaridad dentro y fuera del ámbito universitario, por ello está abierto al público general.

A lo largo de la jornada, que arrancará a las 10 horas en el Aula Plaça de Baix de la UMH, se tratarán cuestiones clave como la comprensión de las intersexualidades más allá de las categorías binarias, el activismo trans masculino o las intersexualidades en el ámbito sociosanitario, con la participación de figuras destacadas como Mer Gómez Sánchez, Leo Kenai y Mireia Martí i Sánchez.

Reflexión desde el mundo drag

En la sesión de tarde, la artista drag The Macarena reflexionará sobre la transición y la identidad a través del drag, mientras que la humorista Elsa Ruiz cerrará el programa con el monólogo Sin Reglas, una propuesta que combina humor y activismo para reivindicar la diversidad y la libertad de ser. La clausura correrá a cargo de la directora de la Unidad de Diversidad de la UMH Alicia Pérez Sánchez y del vicepresidente del Comité Organizador de Estudiantes, Antonio Bravo Alcaina, mientras que en la inauguración participarán la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH, Asunción Amorós Marco, y la presidenta del Comité Organizador de Estudiantes, la doctoranda de la UMH María Rodríguez Aguilar, inaugurarán el acto.

Participación

Esta segunda edición contará con la participación de activistas, artistas, especialistas y miembros de la comunidad universitaria que abordarán la diversidad corporal y de género desde distintas perspectivas académicas, artísticas y sociales. Tal y como exponen desde la institución universitaria, el evento consolida el compromiso de la UMH con la visibilidad, la memoria y la defensa de los derechos humanos, reafirmando que "la diversidad es una fuente de aprendizaje, innovación y transformación social".

Arranque del curso en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Esta jornada llegará días después de que trascendiese que el consejo de gobierno de la universidad aprobó por unanimidad la modificación integral del protocolo que facilita el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero, intersexuales y no binarias, que se puede consultar íntegramente aquí: https://diversidad.umh.es/protocolos-para-estudiantes/ . La medida, que entrará en vigor durante el primer cuatrimestre del curso 2025-2026, actualiza y amplía el texto original de 2021 para adaptarlo a las nuevas leyes estatales y autonómicas sobre igualdad y derechos LGTBI.

Cartel de la jornada con el Qr para las inscripciones / INFORMACIÓN

La revisión del protocolo se apoya en la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, entre otras normas. Según explica la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, promotora de la propuesta, el objetivo es “garantizar que todas las personas de la comunidad universitaria puedan ser reconocidas y tratadas de acuerdo con su identidad y expresión de género, con pleno respeto a su dignidad, intimidad y derechos fundamentales”.