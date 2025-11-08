Detenida en Elche por estafarle 4.500 euros de la pensión a su ex pareja

La Policía Nacional ha detenido en Elche a una mujer que estafó más de 4.500 euros de la pensión de su ex pareja, con lo que se enfrenta a delitos de estafa, falsedad documental y hurto. La investigación se inició cuando la víctima, una persona de avanzada edad, acudió a dependencias policiales para denunciar que no había recibido el ingreso por su jubilación. Tras contactar con la Seguridad Social, se le comunicó que el pago se había realizado correctamente, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Desvío de fondos

Las pesquisas realizadas por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche permitieron descubrir que la pensión había sido ingresada en una cuenta bancaria nueva, abierta fraudulentamente por la mujer, quien llegó a mantener un relación sentimental con la víctima. Conocedora de sus claves y de la fecha de cobro, habría desviado el dinero a la nueva cuenta, además de solicitar un préstamo de 2.000 euros y transferir más de 4.500 euros de las cuentas legítimas de la víctima.

Manipulación y engaño

Durante la investigación, la víctima manifestó que había tenido numerosos problemas con su ex pareja, quien incluso llegó a llamar en dos ocasiones a los servicios de emergencia alegando falsamente que él se había fugado del domicilio porque padecía alzhéimer. La detenida, de 54 años, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.

Prevención y recomendaciones

La Policía Nacional recuerda la importancia de no compartir contraseñas, claves bancarias ni información personal, incluso con personas del entorno cercano, y recomienda denunciar de inmediato cualquier movimiento sospechoso en las cuentas personales.