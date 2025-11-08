Más dinero para luces de Navidad en Elche que ayudas para ascensores: Esta es la queja del PSOE

Falta un mes y medio para la Navidad y ya han llegado las primeras críticas por la inversión que va a ejecutar PP y Vox en Elche para decorar las calles. El PSOE reprueba que el equipo de gobierno vaya a destinar más dinero a luces navideñas que a ayudar en poner ascensores en edificios con más antigüedad. El portavoz socialista Héctor Díez critica que haya una partida de 743.600 euros de iluminación, mientras que para las ayudas de rehabilitación de edificios sea de 700.000 euros, montante que todavía ni se ha ejecutado, como tampoco el previsto en 2024 para este fin, como denunciaron este viernes desde la oposición.

Propuestas

Por ello, Díez propone por un lado que el Ayuntamiento resuelva "de una vez por todas" las ayudas de rehabilitación de 2024, que los residentes están esperando. En segundo orden de cosas urge que el Ejecutivo local saque ya la convocatoria de subvenciones de este año, "que estamos en 2025 y no se sabe nada”. En tercer lugar exigen que se dote de mayor presupuesto la partida de cara a 2026 con, al menos, un millón de euros.

Un bloque de pisos con redes de protección, en una imagen facilitada por el PSOE de Elche / INFORMACIÓN

Presupuesto

Los socialistas exponen esta situación después de que el jueves la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, anunciase los 700.000 euros, una incorporación que, matizan desde el PSOE, proviene de una partida de las cuentas municipales de otro año, es decir, que ya existía en el presupuesto. “Nos venden como novedad algo que ya existía, pero lo que tienen que hacer es anunciar cuándo van a resolver las ayudas de 2024 y cuándo van a a sacar las ayudas de este año”.

A mediados de octubre el grupo municipal ya alertaba de que el Consistorio llevaba desde 2024 sin publicar el listado de beneficiarios de las subvenciones municipales para la rehabilitación de edificios y que los retrasos estaban conllevando que se vean cada día, y por más tiempo, más edificios protegidos con redes a la espera de una actuación de las comunidades de propietarios.

Expusieron que hace un año finalizó el plazo de presentación de solicitudes de dichas ayudas y que lo único que había era una resolución provisional de 2024 que no se ha hecho pública.

Envejecidos

Desde el PSOE estiman que siguen existiendo en la ciudad unos 4.000 inmuebles en mal estado y unos 15.000 que no son accesibles para personas con diversidad funcional y mayores que necesitan un ascensor, poniendo el foco en Carrús, Altabix o El Pla.

Los socialistas explican que en el pasado ejercicio ya reclamaron al equipo de gobierno, mediante una moción en el pleno, que la partida mínima del presupuesto municipal para estas subvenciones se fijase en 700.000 euros -y que finalmente fue de 500.000-, y entonces reclamaron la modificación de las bases a fin de incrementar del 15% al 25% el porcentaje de ayudas para mayores de 70 años y personas con discapacidad “de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal".

De igual modo, también pedían que el 100% del montante se abonase en el momento de concesión de la licencia de obra para “agilizar la tramitación y garantizar que los vecinos puedan ejecutar las actuaciones sin adelantar los costes”. Unas propuestas que los socialistas siguen manteniendo.