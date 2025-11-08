El Mercado Medieval de Elche triunfa y resiste a las rachas de viento

El Mercado Medieval de Elche ya resistió la previsión de lluvia de este viernes y por ahora también lo está haciendo con las rachas de viento de más de 20 kilómetros por hora que, pese a ser desagradables en algunos tramos, no han impedido que las calles del centro se llenen de ilicitanos y turistas este sábado, ni se ha tenido que cerrar ningún puesto por el aire.

La ciudad volvió el jueves a la Edad Media y durante este fin de semana se espera una afluencia máxima. Sólo hay que ver que desde que abrieron los puestos sobre las 10 horas se empezaba a detectar un trasiego de visitantes que se va acentuando conforme se acerca el fin de semana. Eso sí, por estadísticas será ya cuando caiga la noche, si el tiempo lo permite, cuando podrá verse una auténtica marea de personas entre las estrechas calles junto a la basílica de Santa María y la plaza del Congreso Eucarístico. Y es que quien es habitual en este tipo de oferta no suele fallar cada edición porque le encanta sumergirse en el alboroto y entre olor a incienso, almendras garrapiñadas, quesos intensos y perfumes naturales.

Artesanos y visitantes durante este sábado en el Mercado Medieval de Elche / Matias Segarra

Pistoletazo

El jueves el alcalde, Pablo Ruz, dio el pistoletazo de salida al mercado, que es, digamos, el momento cúlmen dentro de la programación del Festival Medieval de Elche y que además este año, para no reubicarlo en el Paseo de la Estación como en 2024, se atrasó para que no coincidiera con las representaciones extraordinarias del Misteri que pusieron el broche al Año Jubilar. Un acierto si se tiene en cuenta que podría haber coincidido este gran atractivo con la fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre que ya de por sí abarrotó las calles.

Así las cosas, lo que puede verse hasta este domingo en el pulmón histórico ilicitano son un centenar de puestos de artesanía, gastronomía y productos tradicionales ofreciendo desde embutidos, quesos y dulces artesanos hasta joyería, cuero o cerámica. Eso sí, en esta edición se produjeron ciertas quejas entre los propios mercaderes ya que hubo algún que otro compañero que tras montar el puesto el miércoles se puso a vender sin permiso cuando la autorización de venta no entraba en vigor hasta el jueves.

Masificaciones en el centro histórico por el Mercado Medieval este sábado / Matias Segarra

Expectación entre los ilicitanos

Lo que está claro es que desde el arranque la afluencia de público es constante, con momentos del día en los que se puede transitar con facilidad y otros en los que es, literalmente, imposible dar cinco pasos sin tener que esperar. A la cantidad de espacios de venta se suman exhibiciones de cetrería, talleres infantiles y los espectáculos de animación callejera, que se sucederán hasta el domingo junto a actuaciones musicales y representaciones teatrales.

El mercado abre sus puertas de 10 a 23 horas hasta el domingo, acompañado de una completa programación de espectáculos. En cuanto a espectáculos, este sábado a las 19 horas será el turno del concierto Reinos fantásticos: anillos y dragones, y el domingo se pone el broche final con la esperada “Nit Màgica”, el tradicional correfoc de Xarxa Teatre que recorrerá las calles del centro histórico entre fuego, ritmo y participación ciudadana.