La plataforma del Vinalopó clama contra la falta de transparencia de Sanidad con la prórroga del hospital

Un grito que no cesa pese a los múltiples intentos por reivindicar algo que no ha llegado. Las plataformas en defensa de la sanidad pública se concentraron este mediodía en Elche para denunciar la falta de transparencia con la que la Conselleria de Sanidad prorrogó a finales de mayo la concesión del Hospital Vinalopó a Ribera Salud, el único centro público que permanece con gestión privada en la Comunidad Valenciana.

Entra las decenas de presentes se encontraban integrantes de la plataforma por la reversión del Vinalopó junto a profesionales de la plataforma en defensa de la sanidad pública del País Valenciano, y entre los que había profesionales sanitarios de Elda, Villena y del colectivo Marea Blanca Comarques del Sud. También podían verse apoyando la movilización a la diputada de Compromís Aitana Mas junto a la portavoz municipal de la coalición Esther Díez así como al diputado Ramón Abad

Una de las principales quejas que han elevado es que el gobierno autonómico firmó el contrato sin ofrecer datos sobre los indicadores de calidad ni sobre los compromisos de mejora que debería asumir la empresa, una decisión que consideran "injustificable y que perpetúa un modelo privatizado que pone los beneficios por delante de las personas".

Manifiesto

El manifiesto leído durante la concentración recordó que la salud es un derecho de ciudadanía "y no un negocio" y que los servicios públicos deben gestionarse con transparencia con recursos suficientes y con el compromiso de quienes los dirigen. De igual modo, las plataformas denunciaron que el sistema sanitario valenciano atraviesa una etapa de debilitamiento por los recortes de los últimos años que han dejado presupuestos escasos, centros de salud saturados, hospitales con plantas cerradas y profesionales agotados. Pusieron el foco en que detrás de las listas de espera hay personas reales con nombres y apellidos que viven con angustia los retrasos en los diagnósticos y que muchas familias se ven obligadas a desplazarse a otros departamentos sanitarios porque su hospital o su centro de salud carece de médicos o enfermeras, que en muchos casos, manifestaron, se marcharon a la sanidad privada o al extranjero por la precariedad de los contratos.

"Pólizas caras"

Afearon que la sanidad pública pierde fuerza la privada no deja de aumentar sus beneficios "a través de pólizas cada vez más caras y de la gestión de paquetes enteros de pacientes procedentes de las listas de espera públicas" una dinámica que calificaron de "perversa" porque convierte el derecho a la salud en una oportunidad de negocio.

Algunas de las demandas que elevaron los manifestantes este sábado en la Plaça de Baix de Elche / Matias Segarra

La concentración, que formó parte de una semana de movilizaciones que se desarrolló del 3 al 8 de noviembre en distintas ciudades del país bajo el lema Activados por la Sanidad Pública Salvemos la Sanidad Pública, recordó que lo público salva vidas y de exigir una atención sanitaria digna accesible y de calidad

Listas de espera

Entre las principales demandas dirigidas a la Generalitat Valenciana las plataformas destacaron la necesidad urgente de reducir las listas de espera mediante una gestión eficaz y transparente, reforzar la Atención Primaria con más profesionales y con citas rápidas, garantizar que los hospitales funcionen en su totalidad sin plantas ni quirófanos cerrados y desarrollar un modelo de atención en salud mental basado en la comunidad que acompañe a las personas en su entorno y no en estructuras hospitalarias.

Por otro lado, las organizaciones defendieron también que los profesionales del sistema público puedan dedicarse de forma exclusiva a sus pacientes con condiciones salariales acordes a su trabajo y que la salud pública se refuerce con más recursos para la prevención la vacunación, la educación sanitaria y la detección precoz de enfermedades.

Valenciano

El manifiesto incluyó además la defensa del valenciano en los servicios sanitarios recordando que es una lengua oficial y que su uso no debe ser motivo de discriminación. En este punto las plataformas criticaron que la actual conselleria haya contribuido a estigmatizarla y reclamaron que el personal sanitario cuente con la capacitación técnica y lingüística necesaria para atender a toda la población en igualdad de condiciones. De igual modo, también reprobaron que el "infrafinanciamiento del País Valenciano y el desequilibrio fiscal con otros territorios" son causas estructurales que limitan el desarrollo de los servicios públicos y generan desigualdad.