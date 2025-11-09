Socavones hasta el tobillo en caminos rurales de Elche: "Ya me he cargado dos tubos de escape"

"He roto ya dos tubos de escape y una rueda nueva". Este es el testimonio de una vecina, que prefiere mantenerse en el anonimato, del polígono 3 de la partida de La Hoya, en Elche. Y es que ella, como bastantes más vecinos, tienen que transitar a diario por caminos en los que, o bien hacen un ejercicio afinado de esquivamiento del sinfín de baches que hay en el trayecto, o se tienen que jugar la suspensión de los coches para llegar a casa. Entre la resignación y el cabreo dan la bienvenida al día cada mañana ante lo que entienden que es una situación cronificada desde hace tres décadas.

"Esto es un desastre. Los baches llegan al tobillo, hay agujeros imposibles de esquivar" señala uno de los residentes que confirma que sólo para ir a la gasolinera tiene que desviarse más de dos kilómetros, porque el camino directo es intransitable.

Estado de los márgenes de la carretera que conduce a La Marina / Áxel Álvarez

Caminos

Para los residentes la zona se ha convertido en una trampa de barro, grava suelta y socavones. Los caminos principales —el del Carmaet, el que lleva al antiguo criadero de avestruces y el que conecta con la carretera de La Marina— están tan deteriorados que los residentes tienen que optar por otro acceso, que tampoco está en estado óptimo.

Cansados de esperar a que la Administración tome una medida, los residentes han optado por arreglar los caminos con sus propios recursos. "Pedimos grava a un camión y fuimos rellenando los agujeros con carretillas", cuenta otro de los propietarios, que recuerda que ya hace años pusieron dinero de su bolsillo, y haciendo cuentas con la anterior moneda, pagaron "180.000 pesetas para nivelar una parte".

Reacción

El Ayuntamiento asegura que a finales de octubre se aprobó por junta de gobierno una partida destinada a mejorar varios caminos rurales, entre ellos algunos del polígono 3 de La Hoya, con una intervención de refuerzo con zahorra compactada. El consistorio reconoce el mal estado de algunos accesos rurales y afirma que la actuación forma parte de un plan progresivo de mantenimiento y mejora en distintas partidas del Camp d'Elx.

Las lluvias son, precisamente, la gran amenaza. Cada chaparrón, como el último hace unas semanas cuando se decretó la alerta roja, convierte los accesos en una pista de patinaje, con lo que denuncian que sólo se hagan parches por los que los vehículos se terminan llevando el asfalto pegado a las ruedas, y cargan contra el hecho de la inseguridad al volante, especialmente cuando cae la noche porque no hay alumbrado público y tienen que estar ojo avizor en el suelo.

Baches continuos en algunos de los caminos del polígono 3 de La Hoya / Áxel Álvarez

"Llevo a mis nietos al colegio y voy esquivando los agujeros, y no podemos hacer actividades fuera como salir con la bicicleta, es un peligro, y por eso hay mayores aquí que casi no pueden salir tampoco", lamenta una de las vecinas, que denuncia que se les haya llegado a cuestionar en alguna ocasión que los caminos no son públicos "cuando estamos pagando los mismos impuestos que cualquier vecino de Elche".

Riego por goteo

Estas quejas no vienen de ahora, ya que hace tres lustros este mismo diario recogió impresiones de los residentes de esta zona cuando ya entonces señalaban que desde hace una década venían reclamando al Consistorio afrontar el problema, incluso firmando escritos, y que entonces el Ayuntamiento les alegaba que no podía actuar porque estos caminos están en una zona de humedal protegida.

Entonces los residentes consultados apuntaban a que el estado de los caminos había empeorado cuando se abrieron para instalar las canalizaciones del riego por goteo. Los residentes lamentan que hay una parte de vecinos que han abandonado el lugar y hay quienes se han planteado vender el campo por ese suplicio diario.

Residentes reprueban también otras situaciones, como la plaga de mosquitos que se desató hace algún mes que otro atrás, aunque en este sentido el Ejecutivo local de PP y Vox ya explicaron en octubre que se ha activado un plan especial de fumigación masiva para acabar con la proliferación de insectos.

Contenedores

En otro orden de cosas, lamentan que los contenedores más cercanos los tienen a cuatro kilómetros. Ante esta queja desde el equipo de gobierno sostiene que en la zona se retiraron algunos puntos de recogida porque varios vecinos no querían tenerlos frente a sus viviendas y manifiestan que la UTE de limpieza y recogida de residuos está trabajando con los residentes para consensuar una nueva ubicación que sea "adecuada y aceptada por todos".